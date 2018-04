München (ots) -Austausch zu den Herausforderungen der Digitalisierung für denMedienstandort Bayern: Bayerns neuer Minister für Digitales, Medienund Europa, Georg Eisenreich, hat heute Nachmittag die BayerischeLandeszentrale für neue Medien (BLM) in der Rosenheimer Straßebesucht. BLM-Präsident Siegfried Schneider stellte dem Minister dieAktivitäten der Landeszentrale im Bereich digitale Entwicklung undStrategie vor."Der Medienstandort Bayern war in Deutschland schon immerVorreiter. Damit das auch so bleibt, ist die Weiterentwicklung insDigitale für Anbieter und Akteure am Medienstandort Bayernunerlässlich. Um diese Entwicklungen besser unterstützen zu können,hat sich die Landeszentrale hier neu aufgestellt", erklärteSchneider. Vor allem mit dem erst drei Jahre jungen Media Lab Bayernsei es gelungen, "mit kleinem Budget und großen Ideen bundesweit alsHub für Innovation in den Medien wahrgenommen zu werden. Diesen Wegwollen wir mit Unterstützung der bayerischen Staatsregierungkonsequent weiter gehen. Mit dieser Förderung von Gründern bleibtBayern auch bei den digitalen Medien Vorreiter."Minister Eisenreich diskutierte im Media Lab Bayern mit jungenGründerinnen und Gründern über ihre Ideen, Projekte und Ziele für diedigitalen Medien. "Bayern ist eine der innovationsstärksten Regionender Welt und das soll auch so bleiben. Neue digitale Geschäftsmodelleausprobieren, Mut zur Gründung, Netzwerken mit Innovatoren - das istunser Weg, den wir konsequenter denn je einschlagen werden. DieDigitalisierung wartet nicht auf uns. Wir müssen hier weiter einhohes Tempo vorgeben. Das Media Lab Bayern macht vor, wie dasfunktionieren kann."In den letzten Juli eröffneten BLM-Räumen in der RosenheimerStraße 145e - einer Mischung aus Office- und Eventspace - sind nebendem Media Lab Bayern das MedienNetzwerk Bayern, die MedientageMünchen GmbH, die Bayerische Medien Technik GmbH (BMT) und die BayernDigital Radio GmbH (BDR) untergebracht.Begleitet hat den Besuch des Ministers ein Filmteam von 17.30SAT.1 Bayern. Ein Porträt über Georg Eisenreich läuft dort am 12. Maium 17.30 Uhr.Pressekontakt:Stefanie RegerTelefon 089 63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell