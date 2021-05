Eisenerz: Preis-Wahnsinn – wie geht es weiter?

Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang Mai war es so weit: Zum ersten Mal überhaupt hat der Preis für eine metrische Tonne Eisenerz die 200-Dollar-Marke überschritten. Zum Vergleich: Vor ziemlich genau einem Jahr waren es gerade einmal knapp 60 Dollar. In nur 12 Monaten hat sich der Weltmarktpreis für Eisenerz also mehr als verdreifacht.

Aber warum?

Aber warum?

Nun, Eisenerz ist ein maßgeblicher Bestandteil von Stahl. Ohne



