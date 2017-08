Erfurt (ots) - Größer, spektakulärer, spannender: Die diesjährige"KiKA LIVE - Trau dich!"-Ausgabe ist nichts für schwache Nerven.Sechs Mädchen- und sechs Jungenteams stellen sich anspruchsvollenAufgaben in verschiedenen Qualifikations- und Outdoor-Runden. Wergerät in den Bereichen Geschick, Teamgeist und Risikofreude an seineGrenzen? Wer wächst über sich hinaus? Besonders dieOutdoor-Challenges in Ferropolis haben es in sich und bieten einespektakuläre Kulisse. Zu sehen ist "KiKA LIVE - Trau Dich!" vom 21.bis zum 31. August um 20:00 Uhr bei KiKA.Competition auf allen EbenenOb zu Lande, zu Wasser oder in der Luft - in der Eventshow werdenFlexibilität, Geschick und Mut ganz groß geschrieben. Dabei gilt es,Körper und Geist gleichermaßen herauszufordern. In Zweierteamsstellen sich die Kandidaten rasanten und aufregenden Parcours.In Ferropolis warten auf die Kandidaten kräftezehrendenOutdoor-Challenges. Wer schafft es, über seinen eigenen Schatten zuspringen? Es gilt, die Stadt aus Eisen zu bezwingen: Fünf schwereBagger-Giganten aus dem Industriezeitalter haben sich auf derHalbinsel mitten in dem künstlich geschaffenen See niedergelassen.Einer der Großbagger ist sogar zugänglich und bildet somit einElement der Aufgabenreihe.Die Sicherheit am SetBei der Bewältigung der spannenden und sportlichen Aufgaben werdendie jungen Teilnehmer von Spezialisten begleitet, gecoacht undgesichert. Unterstützend an ihrer Seite stehen auch die "KiKALIVE"-Moderatoren Jess und Ben."KiKA LIVE - Trau dich!": vom 21. bis 31. August immer montags bisdonnerstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Ein Wochen-"Best-of" gibt es am26. August und am 2. September jeweils um 20:10 Uhr.Alle Informationen zur Show "KiKA LIVE Trau dich!" stehen imInternet auf kika.de, auf kika-presse.de und im Videotext auf Tafel200 zur Verfügung. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist SvenSteinhoff.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13;50935 KölnTel.: 0221 / 93 33 080; aktas@foolproofed.de;hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell