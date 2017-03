Unterföhring (ots) -Das Eisbärenmädchen aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn hört abheute auf den Namen "Quintana"! Taufpate und ProSieben-ModeratorStefan Gödde übergab der kleinen Bärin am Donnerstagvormittag einleckeres Taufgeschenk in Form einer Eistorte mit Obst und Heringen.Quintana ist 2017 Botschafterin der ProSieben-Nachhaltigkeitsmarke"Green Seven: Save the Ice".Rund 90.000 Stimmen von ProSieben-Zuschauern und Eisbären-Fansgingen in drei Wochen online und per Wahlzettel im Zoo ein. Nacheinem anfänglichen Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich am Ende "Quintana"mit 48 Prozent der Votes klar gegen den Verfolger "Queenie" (24Prozent der Stimmen) durch. Quintana ist das fünfte Familienmitgliedund das dritte Kind von Vater Yoghi und Mutter Giovanna. Werverfolgen möchte, wie das Eisbärenkind im Münchner Tierpark erwachsenwird, kann jeden Tag von 10 bis 16 Uhr unterhttp://www.prosieben.de/tv/greenseven/save-the-ice/livestream live indie Polarwelt blicken."Ich bin stolzer Taufpate von Quintana! Eine bessere Botschafterinfür 'Green Seven: Save the Ice' hätten wir uns nicht wünschen könnenund ich freue mich schon darauf, die Kleine weiterhin beimErwachsenwerden zu begleiten", sagt Moderator Stefan Gödde.Auch Tierpark-Direktor Rasem Baban freut sich, dass die kleineQuintana im Rahmen der "Green Seven"-Kampagne als Botschafterin ihrerbedrohten Verwandten in der Natur eine wichtige Rolle übernimmt: "Mitder neuen Edukation rund um die Eisbären-Anlage bieten wir jedemBesucher, der Quintana besucht, die Möglichkeit, sich ausführlichüber Eisbären und ihren Lebensraum in der Nordpolar-Region zuinformieren", so Baban und erklärt weiter: "Es ist eine derwichtigsten Aufgaben des Tierparks, die Besucher über dieArtenvielfalt zu informieren, sie für die Bedrohung der Biodiversitätzu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wirdiese Wunderwelt erhalten."ProSieben ist mit seiner Nachhaltigkeitsmarke "Green Seven" Patevon Quintana. Im Sommer wird der Sender einen Tag lang das Thema"Green Seven: Save The Ice" zum Programm-Schwerpunkt machen.Herzstück wird eine große Doku, in der es unter anderem um den immerkleiner werdenden natürlichen Lebensraum der Eisbären geht.Über Quintana:Am 21. November 2016 um 15:06 Uhr hat Eisbärin Giovanna eingesundes Jungtier zur Welt gebracht. Am 1. Februar 2017, nach 72Lebenstagen, brachte das Jungtier bereits stolze 8,4 Kilogramm aufdie Waage. Seitdem steht fest, dass es sich um einen weiblichenEisbär handelt.Über "Green Seven":Einmal im Jahr färbt sich die rote ProSieben-Ikone grün - für"Green Seven". Ökologische Themen stehen im Fokus des Programms, umvor allem junge Menschen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zusensibilisieren. In diesem Jahr ist "Save the Ice" das Thema von"Green Seven". Die Nachhaltigkeitsmarke von ProSieben gibt es seit2009.Pressekontakt:ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Eva GradlTel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell