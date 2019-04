EirGenix, Inc. schließt globale Lizenzvereinbarung zur Vermarktung seines Biosimilar EG12014 ab

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - EirGenix, Inc. gab heutebekannt, dass es eine Lizenzvereinbarung mit dem globalen Generika-und Biosimilar-Hersteller Sandoz AG abgeschlossen hat, die Sandoz einexklusives Lizenzrecht zur weltweiten Vermarktung desBrustkrebs-Biosimilar namens EG12014 (Trastuzumab Biosimilar beiRoche / Genentechs Herceptin) von EirGenix gewährt, mit Ausnahme vonTaiwan und Festland-China. Laut Bedingungen der Vereinbarung wirdEirGenix eine Vorauszahlung sowie Meilensteinzahlungen erhalten undist berechtigt, Gewinnanteilszahlungen für Umsätze im Vertriebsgebietzu beanspruchen. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist einer derwichtigsten Erfolge für die Produktentwicklungssparte von EirGenixseit der Unternehmensgründung und bedeutet einen spannenden Schrittfür die Biotechnologie-Branche in Taiwan.Sandoz, ein Unternehmensbereich von Novartis, ist weltweit führendfür generische Arzneimittel und Biosimilars und ein Pionier imaufstrebenden Sektor der verschreibungspflichtigen digitalenTherapeutika. Sandoz zeichnet sich durch eine lange Geschichte undumfassende Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung vonBiosimilars und Krebsmedikamenten in Märkten wie Europa und denVereinigten Staaten aus. Die Zusammenarbeit zwischen EirGenix undSandoz wird die kombinierten Stärken aus F&E von Biosimilars vonEirGenix und die profunde Erfahrung von Sandoz im weltweitenArzneimittelvertrieb sowie die Vorteile des Marktzugangs wirkungsvollnutzen. Diese Zusammenarbeit wird die Marktentwicklung und Expansionvon EirGenix im Pharmazeutika-Markt fördern und sich äußerst positivauf die finanzielle und geschäftliche Entwicklung von EirGenixauswirken, denn die Kooperation wird die Wahrnehmung undKonkurrenzfähigkeit der Produkte des Unternehmens im globalen Marktverbessern, was letztlich dem gesamten Umfang derGeschäftsaktivitäten und der Ertragskraft von EirGenix zugutekommt.Mit der erfolgreichen Markteinführung von EG12014 werdenHER2-positive Brustkrebs-Patientinnen von mehrBehandlungsmöglichkeiten profitieren können.EG12014 (Trastuzumab Biosimilar) ist in eine weltweite klinischeStudie der Phase 3 (Studien-Nr.: EGC002) eingetreten, die bisher vonzehn Aufsichtsbehörden zur Durchführung zugelassen wurde,einschließlich der US-amerikanischen FDA, Taiwan TFDA sowie derBehörden in Russland, Belarus, in der Ukraine, in Südafrika,Georgien, Südkorea, Indien und Chile. Insgesamt werden 800Brustkrebspatientinnen für diese Phase-3-Studie rekrutiert. Dieprimäre Endpunkt-Analyse der Studie soll in der zweiten Jahreshälfte2020 abgeschlossen werden, um die Produktregistrierung zuunterstützen. Laut des Geschäftsberichts 2018 von Roche beliefen sichdie globalen Umsätze auf 6,982 Milliarden Schweizer Franken.Herceptin nimmt den Spitzenplatz in der Liste der Arzneiaufwendungenvon Taiwans nationaler Krankenversicherung ein, mit jährlichenAusgaben von fast 3 Milliarden NT$.EirGenix, Inc. hat bei der Entwicklung seiner vierBiosimilar-Produkte die Reverse-Engineering-Technologie eingesetzt.Neben den beiden Antikörper-Biosimilars zur Behandlung vonHER2-positivem Brustkrebs befinden sich zwei weitereAnti-Angiogenese-Arzneimittel in der Entwicklung. EirGenix hatkürzlich seine Anlage zur kommerziellen Massenproduktion in Zhubei,Taiwan, eröffnet und sich zum Ziel gesetzt, 2019 mehrfache Serien imkommerziellen Produktionsumfang abzuschließen. Im Hinblick auf denCDMO-Geschäftsbereich erreichte das Unternehmen bereits in der erstenJahreshälfte 2016 die Gewinnschwelle. Der Umsatz ist seit dem Jahr2013 um mehr als das 35-fache gewachsen und es wird erwartet, dassEirGenix seinen Umsatzzuwachs im kommenden Jahr weiterhinkontinuierlich ankurbeln kann. Zweifellos ist EirGenix dank seineskonsequenten Strebens nach schneller geschäftlicher Innovation zueinem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in TaiwansBiotechnologie-/Pharmaindustrie geworden.Pressekontakt:Dr. Chih-Jung ChangTel.: 886-2-7708-0123E-Mail: Service@eirgenix.comWebsite: www.eirgenix.comOriginal-Content von: EirGenix, Inc., übermittelt durch news aktuell