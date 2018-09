Das Einzige, was man über die nächste Rezession wissen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Die letzten neuneinhalb Jahre waren für die Investoren einfach unglaublich. Der S&P 500 (WKN:A0AET0), der wohl der beste Indikator für die Börsen- und Wirtschaftslage in den USA ist, hat um 334 % zugelegt, seit er während der Finanzkrise sein Tief erreicht hat. Das ist eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 16 %.

Wie jedoch die alte Börsenweisheit lautet: Nichts geht geradeaus nach oben.

Täusche dich nicht: Eine weitere Rezession steht bevor

Seit 1950 hat der S&P 500 36 Korrekturen durchlaufen, wobei der Wert des Index, der sich aus 500 großen, bekannten und oft multinationalen Unternehmen zusammensetzt, um mindestens 10 % gesunken ist. Solche Korrekturen erfolgen etwa alle zwei Jahre. Wie man sieht, passiert ein Abwärtstrend in der Börse viel öfter, als man denkt.

Was du vielleicht auch übersiehst, ist die Unvermeidlichkeit, dass eine weitere Rezession bevorsteht. Trotz der Einflussnahme der Federal Reserve auf die Geldpolitik und der fiskalpolitischen Vorteilsnahme durch die Bundesregierung, wie z. B. der Verabschiedung des Tax Cuts and Jobs Act, zur Stimulierung der Wirtschaft, kann weder die Zentralbank noch Capitol Hill verhindern, dass Rezessionen eintreten.

Obwohl es unmöglich ist, vorherzusagen, wann eine Rezession eintreten wird, wie lange sie andauern wird oder wie stark der Rückgang sein wird, wissen wir, dass sich immer mehr Anzeichen dafür häufen.

Drei verräterische Anzeichen

So hat sich beispielsweise die Zinsstrukturkurve in den letzten Monaten abgeflacht. Die Zinsstrukturkurve ist eine Darstellung der unterschiedlichen Zinssätze, die für die unterschiedlichen Laufzeiten von US-Staatsanleihen bezahlt werden. Was wir erwarten würden, ist eine schöne abfallende Linie, bei der kürzere Laufzeiten, wie die Dreimonatsanleihe und die Zweijahresanleihe, niedrigere Zinssätze aufweisen als beispielsweise die 10-jährigen oder 30-jährigen Treasury-Anleihen.

Bei einer sich abflachenden Zinsstrukturkurve verringert sich der Abstand zwischen kurz- und längerfristigen Anleihen. Bei zunehmender Schrumpfung dieser Kluft wird die Kreditvergabe für die Banken weniger attraktiv, was sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Diese Woche erreichte die Zweijahresanleihe ein Zehnjahreshoch, und die Kluft zwischen der Dreimonatsanleihe und der Zehnjahresanleihe – vielleicht die beiden von der Wall Street am stärksten überwachten Laufzeiten – hat sich verringert.

Wir beginnen auch, einige beunruhigende Anzeichen am Kreditmarkt zu erkennen. Die durchschnittliche Verschuldung pro Karteninhaber ist bis 2017 auf 5.644 US-Dollar gestiegen, gegenüber 5.329 US-Dollar im Jahr 2014, laut einem Bericht von TransUnion. Noch wichtiger ist, dass die Anzahl der Kreditkonten, die mindestens 90 Tage überfällig waren, in den letzten drei Jahren jeweils auf 1,87 % gestiegen ist. Da die Zinsen weiter steigen, könnte sich diese Säumnisrate noch weiter erhöhen und die Kreditgeber unter Druck setzen.

Der Wohnungsbau ist auch ein Thema. Vor der Großen Rezession war die Schwäche des kalifornischen Immobilienmarktes ein deutliches Zeichen für einen Abschwung in der Branche. Obwohl die Hauspreise im Staat stiegen, sank das Verkaufsvolumen von Häusern und Eigentumswohnungen im Jahresvergleich um 11,8 %. Dies deutet darauf hin, dass der Appetit auf neue und bestehende Wohnungen nicht mehr so hoch ist wie in der Vergangenheit.

Hier ist das Einzige, was du über die nächste Rezession wissen solltest

Unabhängig davon, wann die nächste Rezession eintritt, gibt es wirklich nur eine Sache, die die Investoren verstehen müssen: Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, langfristig zu kaufen und dein Geld einzusetzen.

In jeder einzelnen Börsenkorrektur der letzten 68 Jahre hat eine Hausse-Rallye den Rückgang schließlich vollständig aufgehoben. In 36 von 36 Fällen. Interessanterweise fand der Aktienmarkt in mehr als der Hälfte dieser 36 Korrekturen seinen Tiefpunkt in weniger als 105 Kalendertagen, was bedeutet, dass die meisten Abwärtsbewegungen eher kurzlebig sind. Oder, um diese Daten in einen anderen Kontext zu stellen: Egal, wann du dich in den letzten 68 Jahren im S&P 500 eingekauft hast, deine Investition hätte sich im Wert erhöht.

Obwohl es manchmal verlockend sein mag, Aktienkäufe zu planen, hat die Geschichte gezeigt, dass es praktisch unmöglich ist, dies auf lange Sicht richtig zu machen. Eine Analyse von J.P. Morgan Asset Management zeigte deutlich, dass die Anleger, die ihre Aktien langfristig gekauft und gehalten haben, anstatt zu versuchen, in den Markt ein- und auszusteigen, bei den Renditen immer wieder deutlich besser abschneiden.

Wenn man seine Aktien lange hält, ist es ziemlich genau immer sinnvoll, Aktien zu kaufen, wenn der S&P 500 10 % oder mehr unter seinen jüngsten Höchstständen liegt.

Die Unsicherheit von Rezessionen mag manchmal beängstigend erscheinen, aber alles, was du wirklich wissen solltest, ist, dass sie ausgezeichnete Gelegenheiten sind, Geld zu verdienen, mit einer sehr hohen Erfolgsrate für Investoren mit Weitblick.

