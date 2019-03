Einzigartige Webkunst für das eigene Zuhause: IKEA Art Event 2019 (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hofheim-Wallau (ots) -Mit IKEA Art Event 2019 erscheinen limitierte Teppiche, dieTapisseriekunst neu interpretieren und mit avantgardistischer Mode,urbaner Kultur und modernem Design vereinen. Die Kollektion entstandin Zusammenarbeit mit acht international bekanntenKreativschaffenden, darunter Virgil Abloh, Men's Artistic Directorbei Louis Vuitton und Gründer des Modelabels "Off-White". IKEA ArtEvent 2019 erscheint am 6. April in limitierter Stückzahl in den IKEAEinrichtungshäusern, ausgenommen IKEA Berlin-Waltersdorf.Die Kollektion und ihre MacherIKEA Art Event 2019 entstand in Kooperation mit den DesignernChiaozza, Craig Green, Misaki Kawai, Seulgi Lee, Noah Lyon, FilipPagowski, Supakitch und Virgil Abloh. Dieser kreierte dieNeuinterpretation eines Perserteppichs, den in breiten Lettern dieWorte "KEEP OFF" zieren. Sein Beitrag zu der limitierten Kollektionist eine ironische Hommage an strenge Eltern, denen das Wohlergehender Einrichtung über alles geht. "Ich wollte die traditionelleEinstellung zur Einrichtung ironisch aufgreifen: dass ein Wohnzimmerwie ein Ausstellungsraum behandelt wird und nicht wie ein Raum, indem man herumsitzt. Dieses elterliche Mach-ja-nichts-kaputt hat einenwesentlichen Einfluss auf das heutige Verhältnis von jungen Menschengegenüber Möbelstücken", meint Virgil Abloh.Die Teppiche der Kollektion wurden allesamt aus Wolle und anderenNaturmaterialien hergestellt, und nur eines der Modelle wurdemaschinell gewebt. Die Designs der anderen Künstler wurden vonKunsthandwerkern in Indien und Ägypten gefertigt.Die Vision von "Democratic Art"IKEA vertritt die Vision, einen besseren Alltag für die vielenMenschen zu schaffen und bietet daher funktionales Design zuerschwinglichen Preisen. Diese Kriterien möchte IKEA auch imKunstbereich umsetzen und arbeitet daher seit 2014 für IKEA Art Eventjährlich mit Künstlern aus der ganzen Welt zusammen. Ziel derKollektion ist es, Kunst zu schaffen, die jedes Zuhause auflebenlässt. IKEA möchte Kunst und großartige Designs zugänglich machen unddie Möglichkeit bieten, sie zu einem Teil des Alltags vieler Menschenwerden zu lassen. "Mit IKEA Art Event kreieren wir jährlich eineKunstkollektion - einfach weil wir an 'Democratic Art', Kunst füralle, glauben. Wir wollen mit der Illusion brechen, dass Kunst nur inGalerien und Museen gehört. Für IKEA Art Event 2019 haben wir dieIdee des Teppichs als Kunstwerk wieder aufleben lassen und ihr einmodernes Gesicht gegeben", erzählt Henrik Most, Creative Leader beiIKEA.Über den Ingka KonzernDer Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrolliertenEinheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEAVerkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA SystemsB.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen:IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweitgrößte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 367 Einrichtungshäuserin 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 besuchten insgesamt 838Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 2,35 MilliardenMenschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. DerIngka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menscheneinen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne,funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenständezu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst vieleMenschen sie sich leisten können.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die PresseKim SteuerwaldPressereferentinTel.: (06122) 585 5245kim.steuerwald@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell