Einzigartige Studie soll Biomarker für psychische Erkrankungen identifizieren

München (ots) - Psychiater diagnostizieren die Erkrankungen ihrerPatienten auf Basis von deren Schilderungen. Sie können nicht wieandere Ärzte auf Röntgenbilder, Blut- oder Fieberwerte zurückgreifen,um ihre Diagnose zu begründen. Das Max-Planck-Institut fürPsychiatrie (MPI) möchte im Rahmen einer breit angelegten StudieBiomarker identifizieren, die helfen, psychiatrische Erkrankungenbesser zu diagnostizieren.Die BeCOME-Studie (für Biological Classification of MentalDisorders) soll Aufschluss darüber geben, ob und welche objektiverhobenen Messwerte wichtige zusätzliche Aussagen über psychischeStörungen liefern können. Die Vermutung dahinter: die Diagnosen sindbisher viel zu ungenau. "Es gibt nicht die eine Depression oderSchizophrenie, sondern viele verschiedene Formen", so ElisabethBinder, Studienleiterin und Direktorin des MPI. "Um Patientengezielter behandeln zu können, müssen wir besser diagnostizierenkönnen", resümiert sie.Die Wissenschaftler und Ärzte am MPI erheben für die Studiegenetische und epigenetische Informationen und messen verschiedenekörperliche Parameter und Hirnfunktionen. Das Herzstück bildenMessungen, die Hirnprozesse abbilden: Mit Hilfe desMagnetresonanztomographen erhalten die Experten Einblick instrukturelle und funktionelle Strukturen des Gehirns. MolekulareMarker gewinnen sie durch Untersuchungen des Blutes.Neuropsychologische Tests absolvieren Teilnehmer am Computer oder imGespräch mit einem Therapeuten. Sie liefern Erkenntnisse über dieGedächtnisleistung, Aufmerksamkeit oder die kognitive Flexibilität.Zu den psychophysiologischen Tests gehört neben der Messung derBlickbewegung und der Hautleitfähigkeit auch die Pupillometrie. Dabeiwird die Reaktion der Pupille auf einen Lichtreiz gemessen. Auchdiese Ergebnisse könnten Indikatoren für psychische Erkrankungensein.Teilnehmer gesuchtPatienten mit Depression und Angst, die aktuell keinePsychopharmaka einnehmen, können bei der Studie genauso mitmachen wiegesunde Probanden. Sie unterstützen dadurch die Wissenschaft,erfahren viel über ihren Körper und erhalten buchstäblich Einblick inihr Gehirn."In dieser Breite ist unser Ansatz weltweit neu und basiert aufwissenschaftlichen Ergebnissen der vergangenen Jahre", betont MartinKeck, Chefarzt und Direktor der Klinik am MPI.Solche Untersuchungen sind nur durch die Kombination der Expertiseaus vielen biomedizinischen Teilbereichen und der jeweils neuestenTechnologien möglich. Das MPI ermöglicht durch die enge Verbindungvon Forschung und Klinik diese aufwendigen Untersuchungen mit demZiel, neue Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen zuentwickeln.