"Einzigartig schön": SARAHs zweite Single

München (ots) -- Sängerin SARAH mit ihrer zweiten Singleauskopplung- Musikvideo mit Hanna Wilperath, EULE, Clea-Lacy Juhn uvm.- Ab 6. Juli digital auf allen Kanälen erhältlichNach dem großen Erfolg von "Genau hier" meldet sich SARAH zurück:"Einzigartig schön" ist die zweite Singleauskopplung des Albums"Zurück zu mir" und gibt erneut Einblicke in die Verwandlung der25-Jährigen. Die Single erscheint am 6. Juli bei EL CARTEL MUSIC.Comeback geglückt: Nach turbulenten Jahren und einer musikalischenSchaffenspause meldete sich SARAH im Frühjahr 2018 eindrucksvollzurück. Mit dem Album "Zurück zu mir" lieferte die Kölnerin einenintimen Einblick in ihre Typveränderung der letzten zwei Jahre.Mit der zweiten Singleauskopplung "Einzigartig schön" möchte SARAHan den Erfolg von "Zurück zu mir" und ihrer ersten Single "Genauhier" anknüpfen. Gute Laune und ein starker Blick nach vorne - die25-Jährige liefert mit ihrem neuen Song den Soundtrack zu einem neuenLebensgefühl. Im Musikvideo wird die Sängerin von starken Frauenunterstützt: Hanna Wilperath, Anne Wünsche, EULE, Louisa Dellert undClea-Lacy Juhn zeigen auf ihre ganz persönliche Art und Weise, dassSchönheit nicht nur im Auge des Betrachters liegt."Einzigartig schön" erscheint bei El Cartel Music und ist absofort auf allen digitalen Kanälen und im Handel erhältlich.