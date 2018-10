Wolfsburg (ots) -- Sonderausstellung vom 16. November bis 6. Dezember im ZeitHaus- LEGO Technic Bugatti Chiron aus mehr als einer Million LEGOElementen neben originalem Bugatti Chiron*Besucher der Autostadt in Wolfsburg erwartetet am 16. Novembereine einzigartige Premiere: Dann treffen sich der LEGO TechnicBugatti Chiron, gebaut in Originalgröße aus mehr als einer MillionLEGO Elementen und sein Vorbild - ein Bugatti Chiron - imAutomobilmuseum ZeitHaus der Autostadt in Wolfsburg. Der Chiron istder stärkste, schnellste und exklusivste Supersportwagen in derGeschichte von Bugatti - im ZeitHaus trifft er auf sein ebensoexklusives Pendant: Erstmals hat LEGO ein 1:1-Modell eines Fahrzeugesnur aus LEGO Elementen gefertigt, das nicht nur originalgetreuaussieht, sondern auch noch fährt. Bis zum 6. Dezember sind diebeiden Supersportwagen im automobilen Themenpark zu erleben.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt:"Wir holen für unsere Gäste das wahrscheinlich exklusivsteSupersportwagen-Duo der Welt in die Autostadt: Der LEGO BugattiChiron, komplett aus LEGO Elementen gebaut, steht dem echten BugattiChiron mit seiner atemberaubenden, leistungsorientierten Formgegenüber. Für Autostadt-, LEGO- und Auto-Fans wird diese Ausstellungim ZeitHaus ein echtes Highlight."Der echte Bugatti Chiron, der mit 1.500 PS eineHöchstgeschwindigkeit von 420 km/h auf die Straße bringt, wurde 2016auf dem Auto-Salon in Genf vorgestellt. Das LEGO Technic Modell miteiner Leistung von 5,3 PS wurde im Juni 2018 im dänischen Billund,dem Stammsitz der LEGO Gruppe, präsentiert und im selben Monat vondem Bugatti-Piloten Andy Wallace auf der Teststrecke in Ehra-Lessienbei Wolfsburg gefahren: "Als ich den LEGO Technic Chiron zum erstenMal gesehen habe, war ich hin und weg davon, wie exakt unddetailgetreu er nachgebildet ist. Den LEGO Technic Chiron dann auchzu fahren, war eine tolle Erfahrung und hat mir großen Spaß gemacht.Als Kind hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich einmal einechtes LEGO Auto fahren würde!"In der Autostadt treffen die beiden Supersportwagen, die sich fastzum Verwechseln ähnlichsehen, nun erstmals aufeinander. Außerdembietet die Sonderausstellung im ZeitHaus vom 16. November bis zum 6.Dezember die vorerst letzte Gelegenheit, den LEGO Technic BugattiChiron nach Stationen in Frankreich, den Niederlanden und Englandnoch einmal in Deutschland live zu erleben.Bugatti Chiron LEGO TechnicBugatti ChironMotor Sechzehnzylinder- LEGO PowerW-Motor 2.304 Functions MotorenLeistung 1.500 PS 5,3 PSGewicht 1.995 kg 1.500 kgHöchstgeschwindigkeit 420 km/h 20 km/hBauteile rund 5.310 Bauteile mehr als 1.000.000LEGO Elemente*Kraftstoffverbrauch, l/100km: innerorts 35,2/außerorts15,2/kombiniert 22,5; CO2-Emission kombiniert, g/km: 516;Effizienzklasse: GÜber die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seinerMarken macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen,Autos und was sie bewegt" die Werte des Konzerns und das ThemaMobilität in all seinen Facetten erlebbar. Über 37 Millionen Gästehaben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnungim Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischenDestinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt dasweltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt dasmarkenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahlkultureller Veranstaltungen, wie den jährlich stattfindendenMovimentos Festwochen, ist die Autostadt überdies ein internationalerTreffpunkt für kulturell Interessierte.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.dewww.presse.autostadt.dewww.autostadt.dewww.facebook.com/autostadtwww.youtube.com/autostadtwww.twitter.com/autostadtwww.instagram.com/autostadtOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell