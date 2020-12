Einzelhandelsumsatz im Oktober 2020 um 2,6 % höher als im Vormonat / Einzelhandelsumsatz 5,9 % über Vorkrisenniveau

Wiesbaden (ots) - Einzelhandelsumsatz,Oktober 2020 (vorläufig)+2,6 % zumVormonat (real, kalender- und saisonbereinigt)+2,6 % zumVormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt)+8,2 % zumVorjahresmonat (real)+9,4 % zumVorjahresmonat (nominal)DieEinzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im Oktober 2020 nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigtsowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 2,6 % mehrumgesetzt als im September 2020.Im Vergleich zumVorjahresmonat stieg der Umsatz real um 8,2 % und nominal um 9,4 %. ImVergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie inDeutschland, war der Umsatz im Oktober 2020 kalender- und saisonbereinigt real5,9 % höher.Der Einzelhandelmit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Oktober 2020 real 7,3 %und nominal 10,3 % mehr um als im Oktober 2019. Dabei lag der Umsatz derSupermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte real 7,9 % und nominal 10,9 %über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mit Lebensmitteln (wie zumBeispiel der Facheinzelhandel mit Obst und Gemüse, Fleisch, Backwaren oderGetränken) setzte im entsprechenden Vergleich real 3,0 % und nominal 6,5 % mehrum.Im Einzelhandelmit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze im Oktober 2020 im Vergleich zumVorjahresmonat real um 9,0 % und nominal um 9,4 %. Das größte Umsatzplus mitreal 29,8 % und nominal 31,1 % erzielte der Internet- und Versandhandel.Deutlich zugenommen hat auch der Handel mit Einrichtungsgegenständen,Haushaltsgeräten und Baubedarf mit einem realen Plus von 14,2 %. Noch nichtwieder auf dem Vorjahresniveau waren dagegen der Handel mit Textilien,Bekleidung, Schuhen und Lederwaren und der Einzelhandel mit Waren verschiedenerArt (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) mit real -6,4 % und -2,3 % gegenüberdem Vorjahresmonat.Europäische Datenzum Einzelhandel:Ergebnisse zumEinzelhandel in anderen Staaten der Europäischen Union (EU) sind in derDatenbank des Europäischen Statistikamtes Eurostat abrufbar. Derzeit liegen fürdie meisten EU-Staaten Daten bis einschließlich Oktober 2020 vor.MethodischeHinweise:In allenMeldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen unabhängig.In der aktuellen Corona-Krise kann es durch die starken Rückgänge insbesondereim März/April 2020 und die sich seitdem einstellende Erholung zu sehrunterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/ Vorquartalsvergleich undVorjahresvergleich kommen. Wichtig sind beide Betrachtungsweisen: Wie ist diekonjunkturelle Entwicklung gemessen am Vormonats-/ Vorquartalsvergleich, und wieweit ist der Aufholprozess im Vergleich zum Vorjahresniveau? Um zusätzlicheinen direkten Vergleich zum Vorkrisenniveau zu ermöglichen, wird bis aufWeiteres in allen Pressemitteilungen zu Konjunkturindikatoren, die kalender- und saisonbereinigt vorliegen, ein Vergleich zum Februar 2020 beziehungsweisezum 4. Quartal 2019 dargestellt.WeitereInformationen:DieRevisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen aufdie Ergebnisse.Ergebnisse zumEinzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlich derUnternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind,stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS-Online zur Verfügung.Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden über das RSS-Newsfeedbereitgestellt.Außerdem stehenzusätzliche Ergebnisse ergänzend zur Pressemitteilung unter www.destatis.de> Themen > Wirtschaft > Groß- und EinzelhandelKrisenmonitorermöglicht Vergleich zwischen Corona-Krise und Finanz- und WirtschaftskriseDerEinzelhandelsumsatz ist auch Teil des "Krisenmonitors"(www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt dieEntwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in derFinanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Der Krisenmonitorergänzt die Sonderseite "Corona-Statistiken"(www.destatis.de/corona), die statistische Informationen zu denwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bündelt.DeutscheEU-Ratspräsidentschaft im Bereich StatistikDas StatistischeBundesamt leitet im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft unter dem Vorsitz vonPräsident Dr. Georg Thiel die Ratsarbeitsgruppe Statistik. 