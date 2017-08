Einzelhandelsumsatz im Juli 2017 preisbereinigt um 2,7 % höher als im Juli 2016

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 31.08.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Juli 2017nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)preisbereinigt (real) 2,7 % und nominal (also nicht preisbereinigt)4,2 % mehr um als im Vorjahresmonat. Die Geschäfte hatten im Juli2017 und im Vorjahresmonat jeweils an 26 Verkaufstagen offen.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwarensetzte im Juli 2017 preisbereinigt 0,1 % und nominal 2,5 % mehr umals im Juli 2016. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten,SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten preisbereinigt um 0,3 % undnominal um 2,7 % höher als im Vorjahresmonat. Im Facheinzelhandel mitLebensmitteln wurde preisbereinigt 1,6 % und nominal 0,3 % wenigerumgesetzt als im Juli 2016.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätzepreisbereinigt 4,7 % und nominal 5,6 % über den Werten desVorjahresmonats. Den höchsten Umsatzzuwachs erzielte dabei derInternet- und Versandhandel mit + 11,4 % preisbereinigt und + 12,6 %nominal.Von Januar bis Juli 2017 setzte der deutsche Einzelhandelpreisbereinigt 2,8 % und nominal 4,6 % mehr um als im vergleichbarenVorjahreszeitraum.Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) lagder Umsatz im Juli 2017 im Vergleich zum Juni 2017 preisbereinigt undnominal um 1,2 % niedriger.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz wurden rückwirkend abJanuar 2016 mit einem aktualisierten Berichtskreis erstellt.Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz für den aktuellen Berichtsmonatin tiefer Wirtschaftsgliederung einschließlich derUnternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangensind, stehen in etwa 14 Tagen in der Datenbank GENESIS-Online zurVerfügung. Informationen zu aktuellen Datenergänzungen werden überdas RSS-Newsfeed bereitgestellt.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Otfried Rörig,Telefon: +49 (0)611 / 75 24 30,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell