Einzelhandelsumsatz im Dezember 2016 preisbereinigt um 1,1 % niedriger als im Dezember 2015

Wiesbaden (ots) -Sperrfrist: 31.01.2017 08:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Dezember2016 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) preisbereinigt (real) 1,1 % weniger und nominal (alsonicht preisbereinigt) 0,6 % mehr um als im Vorjahresmonat. DieEinzelhandelspreise waren im Dezember 2016 um 1,8 % höher als imDezember 2015. Im November 2016 hatte die Veränderungsrate noch bei0,9 % gelegen. Die Geschäfte hatten im Dezember 2016 an 26Verkaufstagen offen, einen Tag mehr als im Dezember 2015. DasWeihnachtsgeschäft 2016 brachte damit zwar für den Dezember nach denvorläufigen Ergebnissen einen Umsatzrückgang, das Schlussquartal 2016zeigt aber preisbereinigt mit + 0,6% eine positive Tendenz.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwarensetzte im Dezember 2016 preisbereinigt 1,1 % weniger und nominal 0,7% mehr um als im Dezember 2015. Dabei lag der Umsatz bei denSupermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten preisbereinigtum 0,8 % niedriger und nominal um 1,0 % höher als im Vorjahresmonat.Im Facheinzelhandel mit Lebensmitteln wurde preisbereinigt 5,0 % undnominal 3,4 % weniger umgesetzt als im Dezember 2015.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze mitpreisbereinigt - 1,0 % unter und nominal + 0,4 % über den Werten desVorjahresmonats. Den stärksten realen Zuwachs hatte der Einzelhandelmit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf: ImVergleich zum Vorjahresmonat stieg dessen Umsatz im Dezember 2016preisbereinigt um 1,0 % und nominal um 0,7 %.Im gesamten Jahr 2016 setzte der deutsche Einzelhandelpreisbereinigt 1,6 % und nominal 2,2 % mehr um als im Jahr 2015.Damit konnten die deutschen Einzelhändler im siebten Jahr in Folgepreisbereinigte und nominale Umsatzsteigerungen gegenüber demjeweiligen Vorjahr erzielen.Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) lagder Umsatz im Dezember 2016 im Vergleich zum November 2016preisbereinigt um 0,9 % und nominal um 0,3 % niedriger.Methodische Hinweise:Verspätete Mitteilungen der befragten Unternehmen erfordernAktualisierungen der ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Aufgrund derAktualisierungen wichen die Veränderungsraten des monatlichennominalen Einzelhandelsumsatzes in den letzten zwölf Monaten imIntervall (- 0,4/+ 1,0 Prozentpunkte) vom Wert der jeweiligenPressemitteilung ab.Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.