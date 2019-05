Einzelhandelsumsatz im April 2019 real um 4,0 % höher als im April 2018

Wiesbaden (ots) -Einzelhandelsumsatz, April 2019-2,0 % zum Vormonat (real, kalender- und saisonbereinigt, vorläufig)-1,5 % zum Vormonat (nominal, kalender- und saisonbereinigt,vorläufig)+4,0 % zum Vorjahresmonat (real, vorläufig)+4,8 % zum Vorjahresmonat (nominal, vorläufig)Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im April 2019nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)real (preisbereinigt) 4,0 % und nominal (nicht preisbereinigt) 4,8 %mehr um als im April 2018. Beide Monate hatten jeweils 24Verkaufstage. Positiv auf die Umsatzentwicklung im April 2019 imVergleich zum Vorjahr wirkte sich die Lage der Osterfeiertage aus:Das Ostergeschäft 2018 lag überwiegend im März, im April gingen dieUmsätze zurück. Das Ostergeschäft 2019 lag dagegen überwiegend imApril.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwarensetzte im April 2019 real 8,2 % und nominal 8,4 % mehr um als imApril 2018. Dabei lag der Umsatz bei den Supermärkten,SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten real um 9,0 % und nominal um9,2 % über dem des Vorjahresmonats. Der Facheinzelhandel mitLebensmitteln setzte im Vergleich zum April 2018 real 1,7 % undnominal 3,1 % mehr um.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stiegen die Umsätze imApril 2019 zum Vorjahresmonat real um 1,6 %, nominal lagen sie um 2,5% höher. Das größte Umsatzplus mit real 5,0 % und nominal 5,8 %erzielte der sonstige Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zumBeispiel Waren- und Kaufhäuser).Von Januar bis April 2019 setzte der deutsche Einzelhandel real2,2 % und nominal 3,0 % mehr um als im vergleichbarenVorjahreszeitraum.Im Vergleich zum März 2019 lag der Umsatz im April 2019 kalender-und saisonbereinigt real um 2,0 % und nominal um 1,5 % niedriger.Methodische Hinweise:Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse. Ergebnisse zumEinzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung, einschließlichder Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilungeingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen in der DatenbankGENESIS-Online zur Verfügung. Informationen zu aktuellenDatenergänzungen werden über das RSS-Newsfeed bereitgestellt.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Binnenhandel und Gastgewerbe,Telefon: +49 (0)611 / 75 33 38,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell