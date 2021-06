Die Einzelhandelskette, die von den Corona-Lockerungen richtig profitiert

Wer am Montag bei schönem Wetter in der Münchner Innenstadt spazieren gegangen ist, konnte angestaute Konsumfreude beobachten. Die Biergärten waren gut gefüllt und vor den Geschäften bildeten sich aufgrund der Eintrittsbeschränkungen Schlangen. Es gab aber nur einen Einzelhändler, bei dem diese Schlange wirklich so richtig lang war. Es handelt sich hierbei um T.K. Maxx, den europäischen Ableger von TJX Companies (WKN: 854854).

Das Unternehmen sieht sich als einzigen international tätigen Handelskonzern für Bekleidung und Heimtextilien im Off-Price-Segment. Dabei kauft TJX Companies die überschüssige Ware von Markenherstellern günstig an und verkauft sie zu Preisen, die in der Regel 20 bis 60 % unter den regulären Verkaufspreisen liegen. Dadurch schafft es das Unternehmen, dass das Sortiment regelmäßig wechselt.



Der Ansatz funktioniert selbst in schwierigen Zeiten

Das Unternehmen wurde laut eigenen Angaben 2020 von ungefähr 21.000 Lieferanten beliefert. Bei diesen sollten infolge der Corona-Pandemie die Lager überquellen. TJX Companies kann den Kunden mit seiner effizienten Einkaufsorganisation und seiner hohen Kostendisziplin helfen. Dadurch konnte das Unternehmen sogar das schwache erste Quartal in Europa verkraften. Die Geschäfte auf diesem Kontinent waren in diesem Zeitraum für 76 % der Zeit geschlossen und der Segmentverlust für das internationale Geschäft lag im ersten Quartal bei 222 Mio. US-Dollar.

Überkompensiert wurde das durch das starke Nordamerika-Geschäft, da es in den USA zu überhaupt keinen Schließungen mehr kam. Im Vergleich zum von der Pandemie stark belasteten Vorjahresquartal haben sich die Umsätze mehr als verdoppelt. Sogar im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 ohne Belastung durch Corona ergab sich ein Wachstum von 16 %. Die Marge für das Ergebnis vor Steuern lag bei 7,2 %. TJX Companies ist damit wieder auf dem Weg zu den Werten vor der Pandemie, die knapp über 10 % lagen. Gleichzeitig ist das Unternehmen in der komfortablen Position, dass es heute seine gesamten Finanzverbindlichkeiten mit seiner Liquidität zurückführen könnte.