Einzelhandel setzt bei Neuanmietungen verstärkt auf kleine Flächen / Textilhandel ist zum ersten Mal in diesem Jahr wieder umsatzstärkste Branche

Frankfurt (ots) - Insbesondere die große Nachfrage nach kleinenFlächen hat dem Einzelhandelsvermietungsmarkt im dritten Quartal 2019positive Impulse gegeben. Nach drei Quartalen bilanziert der Markteinen Flächenumsatz von 380.000 m² - 5 Prozent mehr als zum gleichenZeitpunkt des Vorjahres. Die Zahl der Vertragsabschlüsse ist sogar um10 Prozent auf 885 gestiegen. 56 Prozent davon entfielen auf dieGrößenklassen unter 250 m², wobei die Kategorie 100 bis 250 m² amgefragtesten war.Der Textilhandel steht im dritten Quartal 2019 dank größererAnmietungen zum ersten Mal in diesem Jahr wieder an der Spitze desBranchenvergleichs nach Fläche. Dirk Wichner, Head of Retail LeasingJLL Germany: "Nach mehreren Quartalen mit rückläufigen Marktanteilenist das ein erstes Signal, dass die Konsolidierung in derTextilbranche langsam greift. Der Sektor macht derzeit denselbenProzess durch, den die Buchbranche bereits vor 15 Jahren begonnen undmittlerweile abgeschlossen hat. Zwar hat sie rund ein Viertel ihrerGesamtfläche verloren, dafür hat sich mittlerweile ein stabilesGleichgewicht zwischen stationärem und Onlinehandel eingestellt."Modekette TK Maxx mietet allein im dritten Quartal 2019 achtStandorte anAusschlaggebend für die zurückgewonnene Spitzenposition desTextilhandels sind mehr als 30 Anmietungen von Ladenlokalen mit einerGröße von über 1.000 m². Treibende Kraft war dabei TK Maxx. DieModekette vermeldete allein im dritten Quartal acht Neuanmietungen.Insgesamt kommt die Textilbranche im dritten Quartal auf einenFlächenumsatz von rund 100.000 m² und einen Marktanteil von 26Prozent.Direkt dahinter rangiert die Gastronomie mit knapp 95.000 m² undeinem Marktanteil von 25 Prozent. Mit 255, vor allem kleinerenAnmietungen, verbucht diese Sparte die meisten Abschlüsse. Besondersaktiv waren Lebensmittelversorger wie Netto und Rewe. Zudem spiegeltsich das Thema Nachhaltigkeit zunehmend durch erste Anmietungen vonUnverpackt-Konzepten wider.Dass Gesundheit/Beauty mittlerweile wie selbstverständlich dendritten Rang mit 17 Prozent Marktanteil belegt, ist vor allem auf dieweiterhin expansiven Drogeriemarktketten und großflächigenFitnessstudios in zentralen Lagen zurückzuführen, die rund 85 Prozentdes Flächenumsatzes in dieser Branche beisteuern.Die zehn größten Handelsstandorte Deutschlands haben deutlich zukämpfen: Nur rund 30 Prozent der vermieteten Fläche entfallen imbisherigen Jahr auf die Big 10. Im dritten Quartal waren es sogar nur21 Prozent - nach 53 Prozent im Vorjahresquartal.Sogar die Hauptstadt Berlin (Flächenumsatz Q1 bis Q3: 31.400 m²)zeigt leichte Schwächen und muss sich anstrengen, um dasVorjahresgesamtergebnis von rund 44.000 m² wieder zu erreichen.Frankfurt überzeugt derweil mit 54 Deals und 20.000 m², rund dieHälfte der Abschlüsse entfiel am Main auf die Gastronomie-/FoodSparte. Obwohl Köln (14.200 m²) Platz 3 in der Spitzengruppe belegt,bleibt die Vermietungsleistung unter dem Durchschnitt. Aktuellscheinen die dem Markt zur Verfügung stehenden Flächen nicht optimalgeeignet zu sein, was die Größe oder den Zuschnitt angeht. Das belegtauch die unter den Metropolen höchste Verfügbarkeitsquote von 19Prozent in der Domstadt.Die Millionenstädte Hamburg (13.100 m²) und München (12.000 m²)verlieren leicht gegenüber dem Vorjahr. Für Düsseldorf verläuft dasVermietungsjahr mit 9.000 m² bislang eher enttäuschend. "Offenbarreagieren viele Einzelhändler zunächst abwartend, insbesondere wasdie Pläne zur Neugestaltung der Einkaufsmeile Schadowstraße angeht.Durch die Neuentwicklung des Kö-Bogen II ist hier auch die verfügbareFläche deutlich gestiegen", erklärt Dirk Wichner.Spitzenmiete in Köln sinkt von 260 auf 250 EuroFür das erste Halbjahr 2020 erwartet JLL erstmals seit 2017 einleichtes Nachgeben der Spitzenmiete um durchschnittlich 0,4 Prozent.Grund dafür ist die Mietpreiseinschätzung für Köln, wo bereits imlaufenden Halbjahr ein Rückgang von 260 Euro auf 250 Euro pro Monatzu sehen ist. Noch ist allerdings offen, ob sich diese Entwicklungauch auf die anderen Metropolen überträgt. Für die Märkte außerhalbder Big 10 wird auf Jahressicht ebenfalls mit einem weiterendurchschnittlichen Mietpreisrückgang von rund 2 Prozent gerechnet.