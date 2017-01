Der Einzelhandel hatte zu Weihnachten Hochkonjunktur!

Liebe Leser,

das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel erreichte in den zurückliegenden Wochen das recht gute Niveau des Vorjahres. Der 1. Advent war der Auftakt für die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts. Für das gesamte Weihnachtsgeschäft erwartet der Handelsverband Deutschland für November und Dezember erstmals Umsätze von über 90 Mrd. €. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 3,9%. Überdurchschnittlich gut liefen die Geschäfte in den Fachmärkten im Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik, Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie Bau- und Heimwerkerbedarf.

Bei den Baumärkten lief es auch vorher schon richtig rund

Bei Hornbach liefen die Geschäfte allerdings auch schon vorher richtig gut. Die Baumarktkette hat den positiven Umsatztrend der ersten 3 Monate im 2. Quartal fortgeschrieben und den Umsatz um 6,8% gesteigert. Und dem US-Branchenprimus Home Depot füllte der florierende Immobilienmarkt in den USA die Kassen. Der Gewinn zog im 3. Quartal überraschend kräftig an. Home Depot profitierte davon, dass die Amerikaner wegen der verbesserten Jobsituation mehr Geld für den Bau und die Renovierung ihrer Häuser ausgaben.

Online-Handel als Wachstumsmotor

Wie auch in den vergangenen Jahren zeigt sich der Online- Handel als Wachstumsmotor. Beim alljährlichen Shopping- Spektakel rund um den US-Feiertag Thanksgiving sind die digitalen Geschäfte weiter auf dem Vormarsch. Der Cyber Monday, bei dem mit Online-Rabatten gelockt wird, übertraf die Erwartungen in diesem Jahr deutlich. Nach vorläufigen Schätzungen der Marktforschungsfirma Adobe Digital Insights (ADI) gaben die US-Verbraucher am Montag den Rekordwert von 3,39 Mrd. $ im Internet aus. Das entspricht einem Plus von 10,2% verglichen mit dem Vorjahr. Damit übertraf der Cyber Monday die Online- Verkäufe am traditionellen Großverkaufstag Black Friday nach Thanksgiving leicht Ein großes Stück vom Kuchen wird sich Amazon abgeschnitten haben. Der Online-Händler hat am Cyber Monday mit mehr als 4.000 attraktiven Blitzangeboten und Angeboten des Tages mit bis zu 50% Rabatt Kunden angelockt. Auch TAKKT hat eine digitale Agenda erarbeitet. Diese sieht eine Verdopplung des E-Commerce-Geschäfts und eine mittelfristige Erhöhung des organischen Umsatzwachstums vor.

Metro setzt auf Technikerlebnisse

Metros Sparte Media Saturn feilt am Einzelhandel der Zukunft. Mit dem neugestalteten Saturn-Pilotmarkt in Ingolstadt setzt Media Saturn auf Technikerlebnisse, die Kunden zu häufigen Besuchen, längerer Aufenthaltsdauer und natürlich zu mehr Käufen anregen sollen. Lange Zeit war das Unternehmen mit seinen zwei großen Alleinstellungsmerkmalen erfolgreich: Preis- und Sortimentsführerschaft. Dann kam das Internet. Die Folge waren zahlreiche Quartale mit Umsatz- und Gewinnrückgängen, bis man in Ingolstadt eine ambitionierte Digitalisierungsstrategie ankündigte und mit dem neu gestalteten Media Markt schnell Tatsachen schuf.

