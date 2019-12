Einzelhandel erzielte 19 % seines Jahresumsatzes 2018 im Weihnachtsgeschäft

Wiesbaden (ots) - Die Monate November und Dezember sind die umsatzstärkstenMonate im deutschen Einzelhandel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, erzielte der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft 2018 fast ein Fünftel(19 %) seines gesamten Jahresumsatzes. Besonders im Einzelhandel mit klassischenWeihnachtsgeschenken waren die monatlichen Umsätze sehr viel höher als im Restdes Jahres: So erzielte der Einzelhandel mit Spielwaren (26 %), Büchern (24 %),Unterhaltungselektronik (24 %) sowie Uhren und Schmuck (23 %) in den letztenbeiden Monaten große Anteile seines Jahresumsatzes.Die Umsätze im Jahr 2019 haben sich für den Einzelhandel bislang positiventwickelt. Von Januar bis Oktober 2019 setzte der deutsche Einzelhandel nominal3,4 % mehr um als im Vorjahreszeitraum. Der Handelsverband Deutschland (HDE)erwartet für die Monate November und Dezember 2019 einen Umsatzanstieg um 3,0 %gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit würde der Einzelhandel beimWeihnachtsgeschäft 2019 in etwa einen ähnlichen Umsatzanstieg gegenüber demVorjahr wie beim Weihnachtsgeschäft 2018 (3,1 %) verzeichnen. Erste Ergebnissedes Statistischen Bundesamtes für das Gesamtjahr 2019 werden am 6. Januar 2020veröffentlicht.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Binnenhandel und Gastgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 86,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4457201OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell