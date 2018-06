Einzelhandel ausgeplündert - Rot-Rot guckt zu (FOTO)

Potsdam (ots) -In den vergangenen 20 Jahren haben bandenmäßig organisierteLadendiebstähle stark zugenommen, so der stellvertretendeHauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, GünterPäts, in der MAZ. Trotz eines offiziellen Rückgangs der Fallzahlenbei den sogenannten "schweren Ladendiebstählen", zu denenbandenmäßige und bewaffnete Fälle gezählt werden, sei dieDunkelziffer in Brandenburg "wahrscheinlich zwei- bis dreimal so hochwie die offiziellen Zahlen". Fachleute rechnen mit einer Dunkelziffervon über 98 Prozent bei den schweren Diebstählen. Polizei undStaatskanzlei des Landes Brandenburg würden das Problem derEinzelhändler nicht ernst genug nehmen. Mindestens die Hälfte allerLadendiebstähle im Land gehe von kriminellen, oft osteuropäischenDiebesbanden aus. Im vergangenen Jahr entstand dabei laut einerStudie des Kölner Instituts EHI ein Schaden in Höhe von bundesweit3,5 Milliarden Euro.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Während sich der rote Innenminister wie immer hinterstatistischen Zahlen versteckt und von gefühlter Sicherheit spricht,sehen die tatsächlichen Schadensbilanzen anders aus. Und das liegtvornehmlich an ihm. Denn Ladendiebstahl wird in Brandenburg nichtkonsequent genug verfolgt. Oft stehen die Täter kurz nach ihrerFestnahme wieder im Laden und bedrohen Mitarbeiter. In anderen Fällenwerden sie einfach durch andere Bandenmitglieder ersetzt.Der große Vernichtungsschlag gegen diese Banden fehlte bisher. DerEinzelhandel, der sich einerseits gegenüber den bei uns keine Steuernzahlenden, internationalen Internetportalen wie Amazon behauptenmuss, wird von den Altparteien erneut im Stich gelassen - er wirdausgeplündert und Rot-Rot guckt dabei zu."Pressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell