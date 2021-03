Einzelhandel: Hoffnung für 2021?

Diese Woche gaben drei große Einzelhändler einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Welt zur Normalität zurückkehrt – oder zumindest das Verbraucherverhalten. Obwohl The Gap, Inc. (NYSE:GPS) die Umsatzschätzungen verfehlte, übertrafen Kohl’s Corporation (NYSE:KSS) und Nordstrom Inc (NYSE :JWN) die Schätzungen, obwohl sie mit anderen Problemen zu kämpfen haben.

Kohl’s verzeichnete einen besser als erwarteten Gewinn

Kohl's verzeichnete einen besser als erwarteten Gewinn

Kohl's übertraf die Schätzungen der Wall Street und wies ...



