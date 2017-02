München (ots) - Der Einzelhändler der Zukunft definiert sich nichtmehr allein über Waren, sondern auch über Dienstleistungen undInformationen. Künstliche Intelligenz wird zahlreicheRoutineaktivitäten wie Angebotsgestaltung, Preissetzung und Prognosenübernehmen. Die Bedeutung der Filialen wird abnehmen, selbstfahrendeFahrzeuge werden die "letzte Meile" revolutionieren. Der Warenflusswird auch in Zukunft Kern des Handels sein. Doch neben ihn treten alsebenso wichtige Determinanten die Information und das Wissen.Diese zum Greifen nahen Zukunftsszenarien beschreibt der aktuelleBranchenreport "Retail Journal" der internationalenManagementberatung Oliver Wyman. Sirko Siemssen, Handelsexperte undCo-Leiter des europäischen Branchenteams Einzelhandel undKonsumgüterindustrie bei Oliver Wyman: "Der technologische undgesellschaftliche Wandel löst einen tiefgreifenden Wandel imEinzelhandel aus. Er erfasst die Lieferketten, den gesamten Betriebund wirkt sich damit direkt auf die Zukunftsaussichten der einzelnenAnbieter aus. Unternehmen sollten sich an die Spitze derVeränderungen setzen, ansonsten drohen sie perspektivisch gegenüberneuen Wettbewerbern mit disruptiven Geschäftsmodellen insHintertreffen zu geraten. Allerdings: Noch weiß niemand, wohin genaudie Reise geht. Entsprechend sind strategisches Agieren und Agilitätgefragt."Tektonische Verschiebungen auf drei EbenenDie neuen, auf der umfassenden Digitalisierung basierendenGeschäftsmodelle werden weitere spürbare Veränderungen auf dreizentralen Ebenen im Einzelhandel nach sich ziehen:> Die Zentralen: Algorithmen und künstliche Intelligenz werdenzahlreiche Routineaufgaben im Einkauf beziehungsweise CategoryManagement, im Marketing und in der Steuerung der Lieferketteübernehmen. Sie kommen schneller zu besseren Antworten alsmenschliche Entscheider. Nur in definierten Ausnahmefällen ist hiernoch menschliches Eingreifen erforderlich. Viele Aufgaben in derAdministration werden sogar vollständig digitalisiert. DerMitarbeitereinsatz kann in der Konsequenz mehr und mehr aufstrategische Fragen und das Treiben von Innovationen ausgerichtetwerden. Entsprechend steigen die Anforderungen an die verbliebenenMitarbeiter. Der Kampf um die besten Talente wird nochmals deutlichan Intensität zunehmen.> Die Filialen: Auch die Bedeutung der Filialen wird weiterabnehmen. Der Handel verändert sich fundamental von einemfilialbasierten zu einem kundenbeziehungsbasierten Geschäft. Hinzukommen immer mehr Optionen für die letzte Meile vor allem in urbanenRegionen. Autonom fahrende Lieferwagen, die einem Kunden eineWhatsApp-Nachricht senden, dass sie vor der Tür stehen und dieEinkäufe mittels Passwort aus einer Boxen entnommen werden können,werden in nicht allzu ferner Zukunft Realität sein.> Die Branchenstruktur: Um weiter mit Discountern bei den Preisen,mit Technologiegiganten bei Apps und Technologien rund um dieKundenschnittstelle und mit Geschäftsmodellen, die ganz neueSkaleneffekte auf der letzten Meile realisieren, konkurrieren zukönnen, wird sich der Handel in Europa durch Fusionen und Übernahmenweiter von einem nationalen hin zu einem internationalen Geschäftweiterentwickeln. Besonders im europäischen LEH wird das deutlichspürbar sein: In zehn bis fünfzehn Jahren wird es nur noch halb soviele der Anbieter mit im Kern filialbasierten Modellen geben.Wissen nutzen, Kundenansprache und -dienste verbessernEin erster Schritt in Richtung Zukunft ist die Wandlung desEinzelhandels weg vom reinen Produktverkauf hin zu einem stärkerenKundenfokus. Zukünftig kann nur erfolgreich sein, wer komplettdifferenzierte Sortimente anbieten kann, die auch wirklichnachgefragt werden, wer spürbare Kostenvorteile in der Supply Chainund damit deutlich niedrigere Verkaufspreise realisieren kann oderwer die Kundenschnittstelle kontrolliert, so der Branchenreport."Ehrlicherweise können nur die wenigsten Händler einen tatsächlichenVorsprung gegenüber dem Wettbewerb bei einer der drei Dimensionen fürsich beanspruchen", sagt Handelsexperte Siemssen. "Oft trifft ein nurin Nuancen differenziertes Leistungsangebot auf durchschnittlicheffiziente Beschaffungs- und Supply Chain-Kosten und eine rechtgewöhnliche Kundenschnittstelle. Umso bedrohlicher ist das Szenario,dass sich branchenfremde Anbieter mehr und mehr derKundenschnittstelle bemächtigen und den etablierten Handel zuaustauschbaren Warenversorgern degradieren."Der Kampf um die Schnittstelle zum Kunden ist voll entbrannt. FürHändler gilt es, Kunden zu verstehen, Bedürfnisse zu befriedigen unddie Nachfrage zu antizipieren. Dazu müssen die Einzelhändler ihreKunden noch viel besser kennenlernen als es bereits der Fall ist."Die Daten der Händler sind dabei ihr größter Schatz", sagt Siemssen."Einzelhändler wissen, was Konsumenten tatsächlich tun - und zudemwann und wo. Besonders Deutsche Händler hinken bei der Nutzung dieserDaten allerdings hinterher und drohen, die Kundenschnittstelle anGoogle, Amazon & Co zu verlieren. In manchen Non-Food-Sektoren istdas bereits weitestgehend passiert."Als alternative Überlebensstrategie können sich etablierte Händlereine Nische als flexible, lokale Anbieter suchen und Kunden mit ebenjenen Eigenschaften überzeugen, die den dann international agierendenUnternehmen fehlt. 