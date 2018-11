Das Einzelbüro war Anwalts Liebling / Mehr Teamarbeit, digitale Akten, agile Projekte und Vernetzung benötigen mehr Kommunikation und ändern Raumkonzepte

München (ots) - Nachdem ein Drittel aller Angestelltenbranchenübergreifend längst in Mehrpersonen- und Großraumbürosarbeitet, fällt nun bei Law Firms und Anwaltskanzleien zunehmend dieBastion Einzelzimmer. Als treibende Faktoren kristallisieren sich wieanderswo die Digitalisierung, die Globalisierung und dieBeschleunigung heraus. "Die Zentralisierung des Wissens und diehierarchische Arbeitsorganisation haben sich jahrelang im Raumkonzeptvon Anwälten widergespiegelt. Allerdings reicht in der JuristereiFachwissen nicht mehr aus. Es braucht immer öfter Teams ausverschiedenen Bereichen und agiles Projektmanagement, damit Mandantenumfassend beraten werden können", sagt Malte Tschörtner,geschäftsführender Gesellschafter des deutschlandweit tätigenArchitektur-Beratungsunternehmens CSMM.Vernetzung wichtiger als AbgrenzungDämpfende Teppiche, gediegene Holztische und Aktenschränke mitlaufenden Metern Gesetzestexten hinterlassen weder bei Mandanten nochbei jüngeren Mitarbeitern zwangsläufig den bestmöglichen Eindruck."Wichtiger als ein tradiert wirkendes Interieur ist für Klienten,dass sie in der globalen und komplexen Welt umfassend und auf demneusten Stand beraten werden", erklärt Tschörtner, der mit CSMMzuletzt die internationale Großkanzlei DLA Piper in Frankfurt am Mainund in Hamburg entsprechend neu gestaltet hat und derzeit bei denweltweit tätigen Anwälten von Linklaters LLP ein Gesamtkonzept zurNeugestaltung für mehrere deutsche Standorte erarbeitet.Mandanten verlangen neben juristischer Expertise von AnwältenErfahrungen in Projektmanagement und -steuerung, ininterdisziplinärer Vernetzung und im technischen Knowhow. "AgileTeams sind in solchen Anforderungsprofilen besser aufgestellt. DasWissen der Masse schlägt klassisches Herrschaftswissen", sagt derArchitekt. Der Raum entwickelt sich entsprechend in Kanzleien undSteuerberatungsbüros zu einem Managementtool. "Aus umgesetztenProjekten wissen wir, dass sich durch eine durchdachte Raumgestaltungsogar die interne E-Mail-Kommunikation minimieren lässt, weil sichKollegen an bestimmten Orten öfter treffen und austauschen."Topanwälte von morgen definieren Status andersUnd auch auf Arbeitnehmerseite gewinnen Arbeitgeber mit einemprestigeträchtigen Office nicht automatisch kniffelige Fälle -beziehungsweise begehrte Fachkräfte. Denn Status definierenerfolgreiche Junganwälte immer häufiger über die Fragestellung, wiegut der zukünftige Arbeitgeber Themen versteht wie moderne Workflow-und Arbeitsprozesse sowie Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung,die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Selbstverwirklichung -und nicht über das verglaste Eckraumbüro im Hochhaus.Für Unternehmen wiederum zahlen sich so genannte Open-Spaces nichtwegen der eingesparten Raumkosten aus. Denn: Die Raumkosten belaufensich in der Dienstleistungsbranche lediglich auf rund sieben bis zehnProzent und sind im Vergleich zu den Personalkosten fast zuvernachlässigen. Wie beim Thema Home-Office steht also nicht dieEinsparung von Mietfläche im Vordergrund. "Vielmehr sehen klugeKanzleien ansprechende Arbeitswelten, funktionale Raumkonzepte undWohlfühlelemente vielmehr längst als Motivationsfaktor und Vehikelfür schnellen Wissenstransfer. Investitionen in das Arbeitsinterieuramortisieren sich so bereits nach kurzer Zeit", erläutert Tschörtner.Nutzerzentrierte Immobilien: Um- und Ausbau muss sich anBedürfnissen orientierenLaut CSMM möchten vor diesem Hintergrund branchenübergreifendknapp 90 Prozent der Unternehmen bei BüroumbautenOpen-Space-Landschaften schaffen. Damit die neuen Arbeitswelten imAlltag wirklich funktionieren, braucht es eine nutzerzentrierteArchitektur. Selbst branchentypische Herausforderungen wie das ThemaVertraulichkeit lassen sich so lösen. "Moderne und offene Kanzleienmüssen bei aller Offenheit dennoch Vertrauen ausstrahlen und eindiskretes Arbeiten ermöglichen", sagt Tschörtner. "OffeneRaumkonzepte können bei entsprechender Gestaltung und Materialwahlgleichfalls Seriosität vermitteln. Schallschutz und ausreichendRückzugsorte neben den Kollaborationsflächen sind unabdingbar, um denBedürfnissen bei der Rechts- und Steuerberatung gerecht zu werden."In puncto Grundrisse müssen künftige Großraumbüros über mehr Tiefeund Variabilität verfügen, damit sich offene Raumkonzepte umsetzenlassen. Vor dem Umbau stellt sich daher oft die Frage, ob die Kanzleibestehende Mietflächen weiternutzen kann - oder ob ein Umzug ins Haussteht.Über CSMM (conceptsued° + Modal M)CSMM versteht sich seit 15 Jahren als Beratungs- undArchitekturunternehmen, das sich auf Büroimmobilien und Arbeitsweltenim In- und Ausland spezialisiert hat.Mieter und Nutzer von Gewerbeimmobilien begleitet CSMM bei allenkreativen und rationalen Entscheidungen rund um das maßgeschneiderteBürokonzept. Dazu zählen unter anderem die Beratung bei der Auswahldes Objektes, Organisationsanalysen, Arbeitsplatzstrategien, Um- undEinzug sowie die zukunftsfähige Neugestaltung des Arbeitsumfelds.Darüber hinaus begleiten die Experten auf WunschChange-Management-Prozesse. Für Entwickler, Vermieter und Eigentümerentwirft und steuert CSMM als Berater und Planer sämtliche baulichenund kommunikativen Prozesse für den Um-, Aus- oder Neubau vonGewerbeimmobilien. Dazu zählen Standortbewertung, architektonischeGesamtplanung und kreative Vermarktungsstrategien.Die Entstehung der Marke CSMM im Jahr 2018 ist eine konsequenteWeiterentwicklung der zuvor getrennt arbeitenden Unternehmenconceptsued gmbh (gegründet 2003) und Modal M GmbH (gegründet 2008).Ziel ist es, die Kompetenzen beider Häuser ganzheitlich anzubieten.Das 60-köpfige, interdisziplinär und international zusammengesetzteTeam von CSMM ist spezialisiert auf Büros, Hotels und Gastronomiejeder Größenordnung. CSMM ist Mitglied des Expertenpools der "Deutschen Gesellschaftfür Nachhaltiges Bauen - DGNB" sowie des ZentralenImmobilienausschusses - ZIA "New Ways of Working". Zudem imForschungsbereich aktiv kooperiert das Unternehmen mit der FakultätArchitektur an der Ostbayerischen Technischen Hochschule und demInstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung. Darüber hinausfördert CSMM die "Gesellschaft für ImmobilienwirtschaftlicheForschung - gif e.V." und engagiert sich in der "Werte-Stiftung". 