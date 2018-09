Einweihungsfeier für BESS-Netzprojekte von Narada in Deutschland abgehalten

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 14. September fand inLeipzig, Deutschland, eine Einweihungsfeier für die PCR-ProjektphaseI zur Frequenzregelung von Energiespeichern von Narada statt. DerMinisterrat der chinesischen Botschaft in Deutschland, Wang Weidong,ALABC Product and Sustainability Director, Dr. Alistair Davidson, undweitere Gäste, Projektpartner, Vertreter der Mitnetsz Grid Company ofGermany und Upside sowie mehr als 70 Vertreter vonEnergieversorgungsunternehmen und Medienberichterstattern aus 11Ländern nahmen an der Feier teil.Wang Weidong gratulierte Narada zu der erfolgreichen Durchführungdes Projekts und bekräftigte das außerordentliche Engagement vonNarada für Technologie, Forschung und Produktinnovation.Chen Bo, CEO von Narada, dankte in seiner Rede der chinesischenBotschaft in Deutschland für die Unterstützung des Projekts und dieZusammenarbeit der Projektpartner. Er sagte: "Dieses PCR-Projekt zurFrequenzregelung von Energiespeichern ist ein Symbol für dieTransformation und Entwicklung des neuen Geschäftsmodells von Narada:Dieses umfangreiche BESS-Netzprojekt ist das erste Investitions- undBetriebsmodellprojekt von Narada auf dem ausländischen Markt. Naradawird diese Gelegenheit nutzen, um die Förderung und Umsetzung desEnergiespeichergeschäfts in Europa und auf dem Weltmarkt zubeschleunigen."Der technische Geschäftsführer von Mitnetsz, Dr. Schweer, und Dr.Rico Wojanowski, Gründer von Upside, sprachen ebenfalls bei derFeier. Sie sind der Meinung, dass ihre Zusammenarbeit mit Narada sehrgut funktioniert hat, und sie sind zuversichtlich, dass die vonNarada angebotenen Lösungen in Zukunft eine stärkere Zusammenarbeitfördern werden.Anschließend besuchten die Gäste die Baustelle und konnten sichvon der Sicherheit des Systems, seinem Betrieb und dernetzgekoppelten Ausführung überzeugen. EDF, ENEL und andere Kundenund Vertreter von ALABC würdigten die Technologie und Qualität vonNarada mit großem Lob.Die Spitzenenergiespeicherkapazität der ursprünglichenKonstruktionskapazität des PCR-Projekts von Narada zurFrequenzregelung von Energiespeichern kann 25 MWh erreichen und damitlänger als einen Monat Strom für 80 Haushalte pro Ladezyklus liefern.Dieses Projekt wurde vom deutschen Stromnetz geprüft und zertifiziertund hat sich am Frequenzhilfsdienst der EU für Stromnetze beteiligt.Auch mit dem Baubetrieb im Rahmen der zweiten Phase des Projektswurde bereits begonnen.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://en.naradapower.comZhejiang Narada Power Source Co., Ltd+86-571-56975980intl@narada.bizFoto - https://mma.prnewswire.com/media/749347/Narada.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/749348/Narada.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/749349/Narada.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/749350/Narada.jpgOriginal-Content von: Narada Power Source Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuell