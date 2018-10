Einvernehmliche Reform des Morbi-RSA rasch möglich

Berlin (ots) - Mit Blick auf die Pressekonferenz des BKKDachverbandes e.V., des Verbandes der Ersatzkassen e.V. (vdek) undder Innungskrankenkassen (IKK e.V.) zur "Zukunft derGKV-Finanzarchitektur" am kommenden Donnerstag (4. Oktober 2018)erklärt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende desAOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer:"Die Fragen, die unsere Wettbewerber jetzt aufwerfen, lassen sichaus unserer Sicht schnell beantworten. Dabei hilft die Lektüre derbeiden Sondergutachten des Wissenschaftlichen Beirats. Dort wirdgenau beschrieben, welche Schritte für eine Weiterentwicklung desmorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA)erforderlich sind. Zentral ist demnach die Berücksichtigung allerKrankheiten im Morbi-RSA statt wie bisher 80. Zudem sollten unbedingtdas Alter in die Berechnung der Morbiditätszuschläge einfließen undder Erwerbsminderungsstatus zur Differenzierung des Schweregradesherangezogen werden. Die zur Sicherung valider Datengrundlagengedachten Kodierrichtlinien hat die Koalition bereits imTerminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verankert. Nur zur Frageeines Regionalfaktors bleiben Differenzen: Durch die Umverteilung vonFinanzmitteln von ländlichen in städtische Regionen wird kein Problemgelöst, sondern die bestehende Herausforderung der Versorgung imländlichen Raum verschärft. Ansonsten ergeben sich mittlerweile großeSchnittmengen zwischen den Forderungen der Kassenarten.Der Umgang mit der sogenannten obligatorischenAnschlussversicherung ist ein Spezialthema und erscheint mittlerweilepublizistisch überstrapaziert. Abgesehen davon, dass rückwirkendeEingriffe ins Recht verfassungsrechtlich immer bedenklich sind, gehtes vor allem noch um die Gleichbehandlung der Kassen vor dem Gesetz.Das wollen wir alle. Insofern ist es gut, wenn klare gesetzlicheRegelungen geschaffen werden, die alle freiwilligenVersicherungsverhältnisse gleichermaßen erfassen."Für die Redaktionen: Mehr Statements, Interviews, Analysen undPerspektiven zur anstehenden Reform des Morbi-RSA finden Sie aufhttps://www.aok-bv.de/positionen/statements/index_21124.html.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der PressestelleDr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell