Eintritt von Ritesh Pai bei TerraPay als Senior Vice President Product-Payment Solutions

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Im Rahmen eines strategischen Schrittes zur Stärkung des Geschäftsbereichs Zahlungsverkehr gab TerraPay, ein globales Unternehmen für Zahlungsverkehrsinfrastrukturen, heute die Ernennung von Ritesh Pai zum Senior Vice President Product- Payment Solutions bekannt. TerraPay ist ein führender Anbieter von nahtlosen und sicheren grenzüberschreitenden Zahlungen in Echtzeit mittels digitaler Interoperabilität zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten wie mobile Geldbörsen und Bankkonten.Das wachsende Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs bietet die Chance der Staffelung der grenzüberschreitenden Bewegung von Geldmitteln, um den Zahlungsverkehr weiter zu beschleunigen, einen engeren Kontakt mit den Verbrauchern zu ermöglichen und das Wachstum und die Entwicklung des Sektors zu fördern. Wie aus dem Forschungsbericht von MarketsandMarkets hervorgeht, dürfte das weltweite Volumen des digitalen Zahlungsmarktes bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 14,2% von 79,3 Milliarden USD im Jahr 2020 auf 154,1 Milliarden USD im Jahr 2025 ansteigen. Regionen wie der Nahe Osten, Afrika, Japan und Südkorea weisen ein immenses Potenzial auf. Dass ganze 36%* aller Online-Käufer weltweit gegenüber traditionellen Zahlungsmethoden den E-Geldbörsen den Vorzug geben, spiegelt eine starke Verschiebung in Richtung der bargeldlosen Wirtschaft wider.*Worldpay Global Payments Report (https://home.bluesnap.com/snap-center/blog/payment-method-statistics/)Diesen wachsenden Trend des Verbraucherverhaltens gilt es weiter zu fördern, wie die weltweiten Initiativen zur Unterstützung des digitalen Zahlungsverkehrs, die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Internetanschlussdichte beweisen. Es gibt jedoch nach wie vor viele Regionen, in denen ein großer Teil der Bevölkerung noch immer keinen Zugang zu allgemeinen Finanzdienstleistungen hat. TerraPay arbeitet daraufhin, sicherzustellen, dass Payment Solutions über alle Regionen hinweg den kleinsten gemeinsamen Nenner abdecken.Nach seinem Eintritt bei TerraPay wird Ritesh die Abteilung Payment Solutions mit Zuständigkeit für die Verwaltung strategischer Partnerschaften und spezieller Projekte leiten. Er wird eine wesentliche Rolle bei der Planung und Entwicklung der zukunftssicheren Zahlungsabwicklungsinfrastruktur des Unternehmens spielen, indem er globalen Partnern die Typ 1:M-Verbindung von TerraPay zu erschwinglichen Preisen zugänglich macht.Ritesh blickt auf eine zwei Jahrzehnte umspannende illustre Karriere in den Bereichen Einzelhandel, Internet-Banking und Zahlungssysteme zurück. Er wechselt zu TerraPay von seiner bisherigen Stellung als Senior Group President & Chief Digital Officer bei der Yes Bank, wo er die treibende Kraft der digitalen Strategie der Bank war.Vor seiner Tätigkeit bei Yes Bank arbeitete Ritesh mit einigen der führenden Privatbanken zusammen und baute deren Portfolio an digitalen Kanälen wie HDFC Bank, Kotak Mahindra und RBL Bank neben prominenten Marken wie Ratnakar Bank, REV Asia Pacific und Fidelity National Information Systems aus.Gründer und CEO Ambar Sur begrüßte Ritesh bei TerraPay und bemerkte: "Sein umfassendes Wissen und seine Erfahrung im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs sowie sein äußerst ergebnisorientierter Ansatz machen Ritesh zu einem wertvollen Partner und einer Bereicherung für Payment Solutions. Ich bin überzeugt, dass TerraPay dank seiner innovativen und strategischen Führung neue Wege im Bereich der digitalen Zahlungslösungen auf den globalen Märkten einschlagen und international eine verstärkte Akzeptanz des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ermöglichen wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg".Ritesh Pai erklärte zu seiner Ernennung: "Die Entwicklung der Zahlungsverkehrsbranche wird weiterhin durch Veränderungen der Technologie und des Kundenverhaltens vorangetrieben. Unsere Vision ist es, alle Regionen - entwickelte und unterversorgte - mit Finanzlösungen auszustatten, die es ihnen dank unserer ergebnisorientierten Konzepte ermöglichen, Geld zu überweisen, auszugeben, zu verwalten und zu mehren. Ich freue mich auf meine Arbeit bei TerraPay, um diese Initiative umzusetzen."Über TerraPay (https://www.terrapay.com/)TerraPay ist ein lizenzierter Anbieter von Infrastruktur und Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr und Wegbereiter des globalen Zahlungsverkehrs. Das solide Fundament und die innovative Plattformtechnologie des Unternehmens sind das Triebwerk der digitalen Interoperabilität, die es Kunden und Unternehmen weltweit ermöglicht, Zahlungen sicher, transparent, effizient und in Echtzeit zu senden und zu empfangen. Das flexible Netzwerk unterstützt verschiedene Zahlungsinstrumente und Zahlungsarten und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung komplexer Vorschriften und Compliance-Standards verschiedener Märkte.