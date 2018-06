Eintritt frei - Fußball LIVE im Kino: Die Deutschlandspiele der Gruppe F

Lübeck (ots) - Eintritt frei: Die Matches der Gruppe F mitdeutscher Beteiligung stehen am 17., 23. und 27. Juni bei CineStarauf dem ProgrammCineStar präsentiert die Spiele der Gruppe F mit deutscherBeteiligung in HD und mit Surround Sound und zwar am Sonntag, den 17.Juni um 17:00 Uhr (Deutschland - Mexiko), am Donnerstag, den 23. Junium 20:00 Uhr (Deutschland - Schweden), und am Dienstag, den 27. Junium 16:00 Uhr (Südkorea - Deutschland). Der Eintritt zu allenLive-Übertragungen ist frei!Fußball mit allerbester Sicht, in mitreißender Live-Atmosphäre undperfektem Bild: CineStar präsentiert die drei Begegnungen der GruppeF, in denen auch unsere Jungs ihr Bestes geben werden, in besterHD-Qualität auf der großen Leinwand. Ganz wichtig für alleFußball-Fans: Es gibt KEINEN Vorverkauf, der Eintritt ist frei.Sitzplatz-Karten sind nur am jeweiligen Spieltag ausschließlich ander Kinokasse erhältlich.Deutschland - Mexiko: Live aus dem Luschniki Stadion in Moskau:Ein bisschen Losglück war für uns als amtierender Weltmeister schonim Spiel, denn das erste Match gegen Mexiko ist eine lösbare Aufgabe.Mit höchstwahrscheinlich Hummels in der Verteidigung, Kroos und Özilim Mittelfeld und vielleicht sogar Neuer im Tor, werden wir dem TeamMexiko um die dos Santos-Brüder die Stirn bieten!Deutschland - Schweden: Auch ohne Ex-Star Ibrahimovic ist Schwedenschon eine etwas härtere Nuss - denn nicht ganz ohne Berechtigungließ Emil Forsberg von RB Leipzig schon Spekulation in RichtungHalbfinale verlauten. In der Qualifikation spielte Schweden bereitsVize-Europameister Frankreich an die Wand. Eine spannendeHerausforderung für unsere Jungs!Deutschland - Südkorea: Der amtierende Asien-Meister wartet vorallem mit Linksaußen Heung-Min Son auf, den wir auch aus Tottenhamkennen. Der Mann ist gut, aber gegen unsere Elf, die zudem noch ausstarken Einzelspielern zusammengesetzt ist, wird Südkorea es schwerhaben!CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allenGästen ein packendes und natürlich torreiches Kinoerlebnis!Folgende CineStar Kinos zeigen die Spiele der Gruppe F mitdeutscher Beteiligung:Bamberg, Berlin (Cubix, Sony Center, Hellersdorf, Tegel, TreptowerPark), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Crimmitschau,Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt,Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Ingolstadt,Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen,Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück,Rostock (Capitol, Lütten Klein), Saarbrücken, Siegen, Stade,Stralsund, Villingen-Schwenningen, Waren, Weimar, Wildau, Wismar,WolfenbüttelPressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell