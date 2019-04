Eintracht bei #GNTM: Heidi Klums Topmodels und Thomas Hayo tanzen ProSieben zum Marktführer am Donnerstag (FOTO)

Unterföhring (ots) -Brillante Performance: #GNTM überragt am Donnerstagabend mit sehrguten 17,6 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) zwischen 20:15Uhr und 22:33 Uhr. Damit gewinnt ProSieben den wichtigsten Teil derPrime Time. Mit hervorragenden 13,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.)wird ProSieben Marktführer am Donnerstag.Heidi Klum und Thomas Hayo haben in der zehnten Folge die Top Tenvon #GNTM ausgesucht:Alicija-Laureen (19, Wendhausen bei Braunschweig)Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau)Caroline (21, Bremerhaven)Tatjana (22, Leipzig)Julia (23, Illertissen bei Ulm)Lena (17, Essen)Vanessa (22, Bensheim bei Darmstadt)Sarah (21, Schlüchtern bei Fulda)Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf)Simone (21, Stade bei Hamburg)Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege,das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - byHeidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.degibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2019"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:12.04.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192/1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell