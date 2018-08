Eintracht Frankfurt - Bayern München: Supercup 2018 live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -DFB-Pokalsieger gegen Deutscher Meister: Am Sonntag, 12. August2018, spielen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München denSupercup 2018 aus - das ZDF überträgt live ab 20.15 Uhr. KatrinMüller-Hohenstein begrüßt die Zuschauer aus der Commerzbank-Arena inder Mainmetropole, an ihrer Seite ZDF-Experte Oliver Kahn. Das Spielkommentiert Claudia Neumann.Die Begegnung ist eine Neuauflage des DFB-Pokalfinales 2018. DieEintracht hatte am 19. Mai 2018 sensationell den mehrfachen DeutschenMeister und Pokalsieger im Berliner Olympiastadion mit 3:1geschlagen. Für die Hessen wird es nach einer durchwachsenenLiga-Vorbereitung nicht ganz leicht, einen weiteren Titel gegen dieBayern einzufahren. Besonders im Blickpunkt dieses Duells dürfte derehemalige Eintracht-Coach Niko Kovac stehen, der nach der Saison vonFrankfurt nach München wechselte und nun an seine alte Wirkungsstättezurückkehrt.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell