Eintauchen in virtuelle Welten - Immersive Showroom auf der Stage|Set|Scenery (FOTO)

Berlin (ots) -Neu geschaffene Realitäten, innovative Technologien, künstlicheIntelligenzen - das digitale Zeitalter eröffnet Theatern, Museen undEventveranstaltungen ganz neue Möglichkeiten, traditionelle Inhalteund Botschaften unabhängig von Zeit und Raum zu inszenieren.Mit dem "Immersive Showroom - Where Technology meets Experience"in Halle 20 gibt es auf der diesjährigen Stage|Set|Scenery erstmaligeinen eigenen Ausstellungsbereich mit Präsentationsfläche, der imRahmen eines dreitägigen interdisziplinären Austauschs einenumfassenden Überblick über die neuesten Experience Technologies gibt.An den ersten beiden Messetagen konzentriert sich dasVortragsprogramm auf den Einsatz von neuen Technologien im Theater.Dafür werden Augmented und Virtual Reality (AR /VR)-Beispiele desGroßen Schauspielhauses und der Komischen Oper vorgestellt.Unterstützung kommt dabei u.a. von der Technischen UniversitätBerlin, dem Fraunhofer Institut und den CyberRäubern.Am dritten Messetag liegt der Fokus auf den Möglichkeiten undHerausforderungen innovativer Experience Technologies in Museen undAusstellungen. Wie vermittelt man Inhalte erfolgreich durch Virtual-und Augmented Reality? Mit welchen Technologien können Museen ihreInhalte und Exponate allen Menschen zugänglich machen? Wie kannKünstliche Intelligenz (KI) Museen dabei unterstützen, ihre Inhalteund Botschaften noch zielgerichteter zu vermitteln? In spannendenImpulsbeiträgen geben internationale Experten einen Einblick in dieunterschiedlichen innovativen Technologien, die schon heute Museenerfolgreich dabei unterstützen, den Museumsbesuch für Besucherinnenund Besucher jeden Alters zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2019 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Das gesamte Kongressprogramm der Stage|Set|Scenery finden Siehier. Das Programm wird fortlaufend aktualisiert.Akkreditieren Sie sich für die Stage|Set|Scenery 2019 ab sofortonline unter www.stage-set-scenery.de/Presse/Akkreditierung/. Bittebeachten Sie, dass es keinen Akkreditierungsschalter an den EingängenVorort geben wird. Eine Akkreditierung ist ausschließlich onlinemöglich.