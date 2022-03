Eintägiger Pilotenstreik lässt keine Aerologic-Flüge ausfallen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT/LEIPZIG (dpa-AFX) - Der 24-Stunden-Pilotenstreik bei der Frachtfluggesellschaft Aerologic hat zunächst keinen Flug ausfallen lassen. Nachdem am Morgen alle sechs geplanten Flieger ab Halle-Leipzig gestartet waren, rechnete das Gemeinschaftsunternehmen von DHL und Lufthansa auch für den weiteren Verlauf des Dienstags nicht mit einem Ausfall bei insgesamt 13 Abflügen. Das erklärte eine Sprecherin der Lufthansa Cargo in Frankfurt.

Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" zeigte sich dennoch zufrieden, weil das Unternehmen bereits am ersten Tag die Flüge nur mit dem Einsatz sogenannter Management-Piloten habe darstellen können. "Wir planen aktuell keine Verlängerung des Streiks, der aber nicht der letzte gewesen sein muss", erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls. Aerologic könne sich viel Ärger ersparen. Die Gewerkschaft will Tarifverhandlungen in dem bislang untarifierten Unternehmen erzwingen, nachdem seit Monaten Gespräche verweigert worden seien. Zu diesem Vorwurf äußerte sich das Unternehmen nicht./ceb/DP/mis