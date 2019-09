Einstimmiges Votum für starken Bundesverband durch die Publikumsmedien im VDZ

Berlin (ots) - Mitgliederversammlung sendet eindeutiges Signal,gemeinsam für einen modernen Bundesverband der freien Presseeinzutreten / Jessica Peppel-Schulz (Condé Nast) und Jörg Risken(Egmont Ehapa) neu in den PZ-Vorstand gewähltDer Fachverband 'Die Publikumszeitschriften' (PZ) im VDZ hatgestern einen wegweisenden Beschluss gefasst. DieMitgliederversammlung schließt sich einstimmig und nachdrücklich derEmpfehlung von PZ-Vorstand, Präsidium und Delegiertenversammlung desVDZ an, dass die Schaffung eines Bundesverbandes der richtige Schrittist, die Branche zu vereinen und noch schlagkräftiger zu machen. Diessoll durch Fusion der Landesverbände bei Wahrung der regionalenPräsenz mit dem Dachverband VDZ und Integration der Fachverbände inden VDZ erreicht werden."Wir Verlage sind die Heimat des unabhängigen, unternehmerischgetragenen Journalismus in Deutschland und brauchen einen modernenBundesverband, der für die freie Presse kämpft. Das einstimmige Votumder Mitgliederversammlung unterstreicht die Entschlossenheit zurVeränderung", sagte Philipp Welte, Sprecher des Fachverbands 'DiePublikumszeitschriften', VDZ-Vizepräsident und Vorstand Hubert BurdaMedia.Im Zentrum der von der PZ-Mitgliederversammlung, von Präsidium undDelegiertenversammlung empfohlenen Reform steht der einheitliche,faire Mitgliedsbeitrag und die Schaffung eines agilen undtransparenten Bundesverbandes, mit starken regionalen Angeboten, derdie ökonomischen und medienpolitischen Interessen seiner Mitgliederwirkungsvoll vertritt.Die PZ-Mitgliederversammlung wählte mit Jessica Peppel-Schulz(CEO, Condé Nast Germany) und Jörg Risken (Publishing DirectorMagazines, Egmont Ehapa Media) zwei neue Vertreter in ihren Vorstand."Wir freuen uns sehr, dass mit Jessica Peppel-Schulz von Condé Nastund Jörg Risken von Egmont Ehapa zwei wichtige, internationaleMedienunternehmen im Fachverband der Publikumsmedien vertreten sind.Die Entwicklungen und Herausforderungen, die uns alle ganz aktuellbetreffen, erfordern dringender denn je ein geschlossenes Agieren dergesamten Branche. Wir stehen als der journalistische Teil derdeutschen Medienindustrie auch selbst in der Verantwortung, offensivfür unsere Zukunft einzutreten und nach außen mit einer Stimme zusprechen", so PZ-Sprecher Philipp Welte.Jessica Peppel-Schulz ist seit März Geschäftsführerin von CondéNast Germany. Zuvor war sie fünf Jahre lang CEO der DigitalagenturUDG United Digital Group.Jörg Risken ist seit 18 Jahren bei Egmont Ehapa Media GmbH, seitMärz 2014 ist er Mitglied der Geschäftsführung und bekleidet diePosition des Publishing Director Magazines.https://www.vdz.de/nachricht/artikel/einstimmiges-votum-fuer-starken-bundesverband-durch-die-publikumsmedien-im-vdz/Internet: www.vdz.deFacebook: www.facebook.com/VDZPresse Twitter:www.twitter.com/VDZPressePressekontakt:Antje JungmannLeiterin KommunikationVerband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.Tel: +49 (30) 72 62 98-110E-Mail: a.jungmann@vdz.deOriginal-Content von: VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, übermittelt durch news aktuell