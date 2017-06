Einstiegsgehälter für Absolventen: Master bringt 9 Prozent mehr

Düsseldorf (ots) -Das durchschnittliche Einstiegsgehalt von Absolventen mitakademischem Abschluss liegt in Deutschland bei 43.500 Euro brutto.Absolventen verdienen im Schnitt 37 Prozent mehr als Berufstätigeohne akademische Ausbildung. "Die Zahl der Studierenden und auch derbestandenen Prüfungen steigt in Deutschland seit Jahren an. Das führtaber nicht zu einem Überangebot an Absolventen. Im Gegenteil - diehohe Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften sorgt weiterhin fürhohe Gehälter von Berufseinsteigern mit Hochschulabschluss", erklärtDr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone. EinMasterabschluss bringt zudem ein Gehaltsplus von 9 Prozent gegenüberAbsolventen mit abgeschlossenem Bachelor-Studium mit sich. Das zeigtder neue StepStone Gehaltsreport für Absolventen, der auf Basis vonGehaltsdaten von mehr als 150.000 Fachkräften erstellt wurde. Er gibteinen detaillierten Überblick über durchschnittlicheEinstiegsgehälter von Hochschulabsolventen in Deutschland.Chemie-Branche zahlt am bestenAbsolventen verdienen in der Chemie- und ErdölverarbeitendenIndustrie ein Fünftel mehr als der Durchschnitt. Damit liegt dieBranche beim durchschnittlichen Jahresgehalt für Absolventen anerster Stelle (52.300 Euro). "Durch spezielle Tarifabschlüsse habenwir in der Chemieindustrie übergreifende Gehaltsstandards - und dasgilt übrigens auch für Akademiker im außertariflichen Bereich",erklärt Gerhard Kronisch, Hauptgeschäftsführer beimFührungskräfteverband Chemie VAA. "Zudem gibt es in unserer Branchein Deutschland viele namhafte und international erfolgreicheUnternehmen sowie zahlreiche Hidden Champions. Sie profitieren davon,die gut ausgebildeten Fachkräfte und Führungsnachwuchskräfte an ihremErfolg zu beteiligen." Banken (51.700 Euro) und dieAutomobilindustrie (50.800 Euro) komplettieren die Spitzengruppe derBranchen mit den höchsten Einstiegsgehältern. Das Ende desBranchen-Rankings bilden Freizeit & Touristik (32.000 Euro), Bildung& Training (33.900 Euro) sowie Agentur, Werbung und PR (34.400 Euro).Weitere Ergebnisse aus dem StepStone Gehaltsreport für Absolventenlauten:Gehalt nach Studiengängen: Medizin vor Ingenieuren undNaturwissenschaften- An der Spitze des Gehaltsrankings nach Studiengängen stehenMediziner und Zahnmediziner. Sie können sich zum Berufseinstiegüber ein Jahresgehalt in Höhe von 50.200 Euro freuen- Wirtschaftsingenieure (48.200 Euro) und Absolventennaturwissenschaftlicher Studiengänge wie Chemie, Pharmazie oderPhysik (48.100 Euro) liegen mit nur geringem Abstand zueinanderauf Platz zwei und drei- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen derStudiengänge Design (33.300 Euro), Philosophie undGeisteswissenschaften (33.300 Euro) und Geschichts- undKulturwissenschaften (33.200 Euro)Gehaltsfaktor Hochschule: Staatlich vor privat- Wer an einer staatlichen Universität studiert hat, kann sich aufein Gehaltsplus von sechs Prozent im Vergleich zu Kommilitonenan privaten Hochschulen freuen- Absolventen staatlicher Universitäten starten im Schnitt mit44.500 Euro Jahresgehalt, während ihre Kommilitonen anstaatlichen Fachhochschulen auf 43.000 Euro und an privatenFachhochschulen auf 41.800 Euro kommenTop-Regionen: Baden-Württemberg, Hessen und Bayern- In den Bundesländern mit den höchsten Einstiegsgehältern fürAbsolventen wird der bundesweite Schnitt deutlich übertroffen.In Baden-Württemberg (46.300 Euro), Hessen (45.700 Euro) undBayern (45.300 Euro) verdienen Berufseinsteiger mit akademischemAbschluss am meisten- Schlusslicht sind östliche Bundesländer wieMecklenburg-Vorpommern (35.900 Euro), Thüringen (36.300 Euro)und Sachsen-Anhalt (36.800 Euro)Über den StepStone Gehaltsreport für Absolventen 2017Der Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgebern einenumfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter in derBundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche, Berufsfeldund Unternehmensgröße. Den Gehaltsreport für Absolventen hatStepStone auf Basis von Gehaltsdaten von mehr als 150.000 Fach- undFührungskräfte erstellt, die 2014, 2015 und 2016 an einerOnline-Befragung teilgenommen haben. Die angegebenenDurchschnittsgehälter sind Bruttojahresgehälter mit allen variablenBezügen (Boni, Prämien, Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründen derVergleichbarkeit wurden nur Angaben von Arbeitnehmern in Vollzeitberücksichtigt.Kontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell