Einstiegsgehälter für Absolventen: Große Unternehmen zahlen 9 Prozent mehr

Düsseldorf (ots) - Ein möglichst hohes Einstiegsgehalt? Ginge esallein darum, sollten junge Leute Ingenieurwesen studieren, einenMasterabschluss machen und anschließend eine Stelle bei einem Konzernfür Fahrzeugbau in Baden-Württemberg antreten. Unter diesen Umständenkönnen sie mit einem Einstiegsgehalt von gut 56.000 Euro rechnen.Laut dem neuen StepStone Gehaltsreport für Absolventen, der aufGehaltsdaten von mehr als 200.000 Fachkräften basiert, sind das ganze28 Prozent mehr, als der deutsche Durchschnittsabsolvent im erstenJob verdient (44.300 Euro). "Das Gehalt spielt für junge Fachkräftezwar eine Rolle, ist aber nur einer von vielen Faktoren, die bei derSuche nach dem richtigen Job entscheidend sind. Wichtig sind vorallem auch vielfältige Aufgabenbereiche, guteEntwicklungsmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, in der siesich wohlfühlen", erklärt Philipp Löwer, Karriereexperte beiStepStone.Weitere Ergebnisse aus dem StepStone Gehaltsreport für Absolventen2018/2019 im Überblick:Gehaltsfaktor Unternehmensgröße: Höheres Gehalt beiGroßunternehmen- Absolventen verdienen beim Berufseinstieg in großen Unternehmenmit mehr als 1.000 Mitarbeitern am meisten. Sie können sich überein Jahresgehalt von durchschnittlich 48.400 Euro freuen. Damitliegen sie 9 Prozent über dem Durchschnitt.- Bei mittelgroßen Firmen mit 501 bis 1.000 Mitarbeitern liegt dasEinstiegsgehalt mit 44.800 Euro nur knapp über demBundesdurchschnitt.- In Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern verdienen Absolventenam wenigsten (41.300 Euro), 15 Prozent weniger als in großenFirmen mit über 1.000 Mitarbeitern.Gehalt nach Studiengängen: Medizin vor Ingenieuren undNaturwissenschaften- Spitzenreiter des Gehaltsrankings nach Studiengängen sindMediziner und Zahnmediziner. Mit einem durchschnittlichenJahresgehalt von 52.700 Euro liegen sie deutlich vor anderenStudiengängen.- Mit einem Abstand von rund neun Prozent liegen Absolventennaturwissenschaftlicher Studiengänge wie Chemie, Pharmazie oderPhysik (48.800 Euro) und Wirtschaftsingenieure (48.700 Euro) aufPlatz 2 und 3.- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen derErziehungswissenschaft (35.900 Euro), Geisteswissenschaft(35.200 Euro) und der Geschichts- und Kulturwissenschaft (34.800Euro).- Unabhängig vom Studiengang verdienen Masterabsolventen imSchnitt 14 Prozent mehr als Absolventen mit abgeschlossenemBachelor-Studium.Top-Branchen: hohe Gehälter im Chemie- und Finanzsektor- In der Chemiebranche verdienen Berufseinsteiger am meisten(51.700 Euro).- Banken (51.400 Euro) und die Automobilindustrie (51.000 Euro)landen auf Platz 2 und 3 des Branchen-Rankings.- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen in denBranchen Agentur, Werbung und PR (35.300 Euro) und Freizeit,Touristik, Kultur und Sport (34.800 Euro).- Demnach variieren die Gehälter je nach Branche um bis zu 17.000Euro.Top-Regionen: Baden-Württemberg, Bayern und Hessen- Ein Top-Einstiegsgehalt erhalten Absolventen inBaden-Württemberg (46.800 Euro). Über dem bundesweiten Schnittliegen auch Bayern (45.900 Euro) und Hessen (45.800 Euro).- Am unteren Ende der Gehaltsspanne und deutlich unter demBundesdurchschnitt liegen Sachsen (38.600 Euro), Sachsen-Anhalt(38.800 Euro) und Thüringen (39.200).Der vollständige StepStone Gehaltsreport 2018/2019 steht hier zumkostenlosen Download bereit: http://ots.de/DtKsObIn der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlenzugunsten einer besseren Lesbarkeit gerundet.Über den StepStone Gehaltsreport für Absolventen 2018/2019Der StepStone Gehaltsreport liefert Berufseinsteigern undArbeitgebern einen umfassenden Überblick über Durchschnittsgehälterin der Bundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche,Berufsfeld und Unternehmensgröße. Für den Gehaltsreport fürAbsolventen hat StepStone nur die Daten von Berufseinsteigern mitakademischer Ausbildung und maximal zwei Jahren Berufserfahrungberücksichtigt. Die angegebenen Durchschnittsgehälter sindBruttojahresgehälter mit allen variablen Bezügen (Boni, Prämien,Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nurAngaben von Arbeitnehmern in Vollzeit berücksichtigt.Pressekontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493-5529/-5731E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell