Einstieg in die Abschaffung der Freiheit / EU-Kommission veröffentlicht Roadmap zur Einschränkung des Bargeldverkehrs

München (ots) - "Mit dieser Roadmap bestätigt die EU-Kommissionunsere schlimmsten Befürchtungen", erklärt derCDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch, Erstzeichner derInitiative www.stop-bargeldverbot.de, angesichts der jüngstveröffentlichten Empfehlungen hinsichtlich der Begrenzung vonBargeldgeschäften. "Wer weiß, wie die Kommission arbeitet, der ahnt,dass die Empfehlungen lediglich der Einstieg für sehr vieleweitergehende Schritte sind. Mit jedem Schlag gegen das Bargeld wirdzeitgleich suggeriert, dass niemand die Absicht habe, das Bargeldgänzlich abzuschaffen. Dabei ist genau dies das langfristige Ziel.Die Pläne der Kommission sind somit auch der Einstieg in dieAbschaffung der Freiheit."Die EU-Kommission sieht im Bargeld das wichtigste Vehikel fürTerrorfinanzierung und Geldwäsche. Um diese effektiv zu bekämpfen,schlagen die Experten der Kommission vor, entweder Obergrenzen fürBarzahlungen einzuführen oder aber Meldepflichten für Bargeschäfte.Letzterem räumen sie dabei eine geringere Effizienz ein. DerAuffassung, dass die Einschränkung des Bargeldverkehrs der Bekämpfungvon Terrorismus und organisierter Kriminalität dient, widersprichtder Ökonom Prof. Friedrich Schneider entschieden: "Mit diesenaltbekannten Argumenten werden die Bürger getäuscht. Das bei derBevölkerung beliebte Bargeld soll so diskreditiert werden", erläutertder Experte für Schattenwirtschaft."Tatsächlich spielt Bargeld im Bereich der Geldwäsche schon langenur mehr eine untergeordnete Rolle und im Bereich derTerrorismusfinanzierung sind die Beträge, die beispielsweise füreinen Anschlag benötigt werden, so gering, dass Obergrenzen oderMeldepflichten hier ebenfalls kaum einen Einfluss haben werden", soSchneider weiter. Dieser Einschätzung stimmt auch die Deutsche Bank,die sicherlich nicht als Freund des Bargelds gelten darf, zu. Ineiner jüngst veröffentlichten Studie kamen die Experten desBankhauses zu dem Schluss, dass eine Abschaffung des Bargelds kaumeinen Einfluss auf die Schattenwirtschaft haben wird.Dagegen ermöglicht es die Abschaffung des Bargeldes, Zinssätzedeutlich tiefer in den negativen Bereich zu drücken und die Bürgereiner nahezu lückenlosen Überwachung zu unterwerfen. Dass die Motivehinter dem Krieg gegen das Bargeld andere sein müssen als die von derEU-Kommission vorgebrachten, macht die abschließende Überlegung vonKlaus-Peter Willsch mehr als deutlich: "Terrorismus und Geldwäschebekämpft man am effektivsten mit polizeilichen Ermittlungsmethodenund nicht, indem unbescholtene Bürger unter Generalverdacht gestelltwerden und man ein essentielles Element der Freiheit und derwirtschaftlichen Selbstbestimmung abschafft."