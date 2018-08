Unterföhring (ots) -Frau am Steuer, ungeheuer? Quatsch! In der ersten Ausgabe derneuen, vierteiligen Musik-Show "Der Schlagerbulli - Heimat on tour"lenkt Moderatorin Evelyn Weigert bei SAT.1 Gold ihren Stargast RossAntony souverän durch den idyllischen Rhein-Sieg-Kreis rund umSiegburg, Königswinter und Umgebung. Mit ihrem knatternd-kultigenVW-Bus Baujahr 1967 besuchen die beiden Ross Antonys Lieblingsorte,sprechen über Karriere und Privates und garnieren ihren gemeinsamenRoadtrip mit einzigartigen Karaoke-Duett-Einlagen vomUdo-Jürgens-Klassiker "Aber bitte mit Sahne" bis "I Just Called ToSay I Love You" von Stevie Wonder. "Man sagt immer, Frauen seienmultitaskingfähig. Aber Lenken, Schalten und Singen gleichzeitig, dabin ich manchmal echt an meine Grenzen gekommen. Vor allem, wenn michso ein umwerfendes Unikat wie Ross Antony am Beifahrersitz auch nochdauernd zum Lachen bringt", so Evelyn Weigert. Parallel stattetModerator und Schlager-Star Maximilian Arland dem größten deutschenTrabbi-Treffen in Sachsen-Anhalt einen Besuch ab und trifft inNiedersachsen einen der letzten Schäfer Deutschlands. SAT.1 Goldzeigt die erste Folge der Musik-Party auf vier Rädern am Donnerstag,16. August 2018, um 20:15 Uhr.In der Folgewoche tauschen Maximilian Arland und Evelyn Weigertdann die Rollen: Während Maximilian mit Schlager-Star Anna-MariaZimmermann durch Nordrhein-Westfalen cruist, geht Evelyn u.a. beiDeutschlands bekanntesten Marktschreier in Dresden in die Schule."Mit Anna-Maria Zimmermann durch ihre Heimat reisen zu können, istfür mich etwas ganz Besonderes. Ich kenne sie schon seit vielenJahren, aber auch diesmal hat sie mich mit ihrem Witz, ihrerSchlagfertigkeit und ihrer Spontaneität wieder komplett überrascht -und begeistert!", resümiert Maximilian Arland seinen erstenBulli-Einsatz. In den beiden weiteren Folgen machen sich Michael Holmzusammen mit Evelyn Weigert und Linda Hesse gemeinsam mit MaximilianArland auf große Reise im Kult-Bulli."Der Schlagerbulli - Heimat on tour", vier Folgen, ab 16. Augustimmer donnerstags um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49/89/9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comhttp://presse.sat1gold.deBildredaktionClarissa SchreinerTel.: 089/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1 Gold, übermittelt durch news aktuell