Einsparungen von über einer Milliarde Euro durch Nahrungsergänzungsmittel möglich (FOTO)

Berlin (ots) -Eine breitere Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln mit Calciumund Vitamin D könnte dazu beitragen, allein in Deutschland rund 1,09Milliarden Euro pro Jahr an Gesundheitskosten durch die Vermeidungvon osteoporosebedingten Knochenbrüchen einzusparen. Zu diesemErgebnis kommt eine Analyse des unabhängigenMarktforschungsunternehmens Frost & Sullivan im Auftrag von FoodSupplements Europe.Eine unzureichende Zufuhr an Vitamin D und Calcium ist einRisikofaktor für die Entwicklung von Osteoporose und dadurchbedingter Knochenbrüche. Entsprechend geht eine gute Nährstoffzufuhrmit einem reduzierten Risiko einher. Wissenschaftliche Studienzeigen, dass sich das Risiko für Knochenbrüche durch die regelmäßigeAufnahme von 1.000 mg Calcium und 15 µg Vitamin D bei Menschen über55 Jahren mit verminderter Knochendichte um 15 Prozent senken ließe.Dies bedeutet für Deutschland, dass rechnerisch 31.927 Knochenbrüchenvermieden werden könnten. Das lindert nicht nur das Leid derBetroffenen, sondern würde auch zu entsprechenden Kosteneinsparungenim Gesundheitswesen führen."Auch wenn die Nährstoffversorgung im Schnitt in Deutschland gutist, gelingt es nachweislich nicht allen, ihren Nährstoffbedarf anCalcium und Vitamin D durch eine ausgewogene Ernährung zu decken. DieStudie macht deutlich, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht nur demEinzelnen helfen können, seine Ernährung zu optimieren, sonderndarüber hinaus gesellschaftlichen Nutzen stiften können", kommentiertChristoph Minhoff, BLL-Hauptgeschäftsführer, die vorliegendenErgebnisse. Er unterstreicht die Notwendigkeit des Umdenkens: Weg vomSystem des "Reparierens" hin zu einer Kultur der Vorsorge. Nur soließen sich die Herausforderungen durch die gestiegeneLebenserwartung und die im vierten Jahr in Folge gestiegenen Kostenim Gesundheitssystem erfolgreich bewerkstelligen: "Die Studie ist einweiterer Beleg dafür, dass Nahrungsergänzungsmittel als Teil einerausgewogenen Ernährung nachweislich helfen können, die Gesundheit derVerbraucher zu erhalten - und Verbraucher, die gesund altern,entlasten das Gesundheitssystem."18 Prozent der Deutschen über 55 Jahre haben ein erhöhtes Risikofür osteoporosebedingte Knochenbrüche. Insgesamt gibt es inDeutschland pro Jahr 212.845 Frakturen, die auf Osteoporosezurückzuführen sind. Ein verringertes Risiko um 15 Prozent entspricht31.927 weniger Knochenbrüche, die laut Frost & Sullivan inDeutschland durch eine regelmäßige Supplementierung mit Calcium undVitamin D vermieden werden könnten. Die Analysten von Frost &Sullivan haben errechnet, dass jeder Euro, der für die entsprechendeVersorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgegeben werden würde, dasGesundheitssystem im Gegenzug um 5,09 Euro entlasten würde.Die gesamte Studie kann hier eingesehen werden:http://www.foodsupplementseurope.org/value-of-supplementation/.Die Forst-Sullivan-Studie ist bereits die zweite Analyse imAuftrag von Food Supplement Europe, die Auswirkungen einerregelmäßigen Ergänzung der Ernährung durch Nahrungsergänzungsmittelauf die Gesundheitskosten in der EU untersucht. Der im Mai 2016veröffentlichte Bericht dokumentierte bereits potentielleKosteneinsparungen durch ein verringertes Risiko fürHerz-Kreislauf-Erkrankungen bei Personen ab 55 Jahren europaweit um12,9 Mrd. Euro pro Jahr bei einer vermehrten Einnahme von Omega3-Fettsäuren.Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.