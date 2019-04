Einsparung von über 1,2 Mio. EUR in einer Krankenhausrechnung / Notwendigkeit der DRG-Abrechnungsprüfung zeigt sich erneut

Hannover (ots) - casusQuo hat erneut eine Extremeinsparung vonüber 1,2 Mio. Euro in einer einzigen Rechnung retaxiert. EinKrankenhaus hatte statt des verhandelten tagesgleichen Entgelts von340 EUR für eine nicht als DRG erfasste Sonderbehandlung einesquerschnittgelähmten Patienten die erstaunliche Summe von1.202.580,00 EUR abgerechnet. Einige weitere Entgeltpositionen aufder Rechnung bemessen sich prozentual am Grundbetrag, daher warenauch sie viel zu hoch angesetzt. "Wir gehen davon aus, dass das einVersehen war", so casusQuo-Teamleiterin Melanie Krone. Es geht hieralso nicht um die Aufdeckung einer formalen oder medizinischenFalschabrechnung. Der Fall beweist aber sehr eindrücklich, dass dieRechnungslegung in Krankenhäusern keine Qualitätssicherungdurchläuft, die offensichtliche Falschabrechnungen erkennen undverhindern würde.Umso unverständlicher erscheint vor diesem Hintergrund, dass diePrüfrechte der Krankenkassen vom Gesetzgeber eingeschränkt werdensollen. Dieses Ungleichgewicht - keine Sanktionen für falscheRechnungslegung bei gleichzeitiger Be- bzw. Einschränkung derPrüfrechte auf Krankenkassenseite - verhöhnt geradezu dieursprüngliche Idee des solidarischen Sozialstaats!Nachdem die vom Bundesrechnungshof aufgedeckte Praxis vonVereinbarungen zur pauschalen Rechnungskürzung (s. dazu auch diecasusQuo-Pressemitteilung vom 8. August 2018) weiterhin gang und gäbeist, empfiehlt dieser übrigens dem Bundesministerium für Gesundheitin einer aktuellen Stellungnahme, derlei Vereinbarungen zwischenKrankenkassen und Krankenhäusern gesetzlich zu unterbinden."Die Notwendigkeit der DRG-Abrechnungsprüfung wird also ausberufenem Munde bestätigt", so casusQuo-Geschäftsführer Udo Halwe."Dem sollte sich der Gesetzgeber nicht verschließen."Pressekontakt:Kontakt casusQuo GmbHElke Lütkemeier (Marketing)Email: elke.luetkemeier@casusquo.deTelefon: 0511-93644-241www.casusQuo.deOriginal-Content von: casusQuo GmbH, übermittelt durch news aktuell