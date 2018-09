Einsendefrist für das 22. Japan Media Arts Festival hat begonnen

Tokio (ots/PRNewswire) - Das Executive Committee des Japan MediaArts Festivals nimmt ab sofort Beiträge für das 22. Japan Media ArtsFestival entgegen. Künstler aus aller Welt sind unabhängig davon, obsie professionell, als Amateur, freischaffend oder gewerblich tätigsind, eingeladen, ihre Arbeiten in den vier Kategorien - Kunst,Entertainment, Animation und Manga - einzureichen.Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten, die innerhalb des letzten Jahreszwischen dem 6. Oktober 2017 und dem Ende der Einsendefrist am 5.Oktober 2018 fertiggestellt oder ausgestellt wurden. Für alleKategorien werden die Gewinner des Grand Prize (Großer Preis), derExcellence Awards (Auszeichnungen für hervorragende Leistung) und derNew Face Awards (Auszeichnungen für neue Künstler) von der Juryausgewählt. Alle Preise, einschließlich der Special AchievementAwards (Auszeichnungen für besondere Errungenschaften) und derJury-Preisträger werden im März 2019 bekannt gegeben. Die Gewinneraus den vier Kategorien erhalten einen Pokal und ein Preisgeld vonbis zu 1.000.000 Japanische Yen und erhalten zudem die Gelegenheit,ihre Werke bei der Ausstellung der preisgekrönten Arbeiten im Juni2019 in Tokio zu zeigen.(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201809037510-O1-kJNL01w2)(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/img/201809037510-O2-j9GO65kT)Beiträge müssen online eingereicht werden unterhttp://festival.j-mediaarts.jp/en/entry/entry-guidelines/Alle Beiträge müssen bis spätestens Freitag, 5. Oktober um 18.00Uhr (JST) eingegangen sein. Die Einreichung von Beiträgen istgebührenfrei.Informationen zum FestivalDas Japan Media Arts Festival ist ein umfassendes Festival der"Medienkünste" (auf Japanisch: "Media Geijutsu"), bei dem überragendeWerke aus vier Kategorien ausgezeichnet werden: Kunst, Entertainment,Animation und Manga. Seit seiner Gründung 1997 hat das FestivalPreise für bedeutende kreative Werke von künstlerischem Wertverliehen. Bei seiner jährlichen Ausstellung der preisgekröntenArbeiten hat auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, diese gefeiertenKunstwerke direkt zu erleben und auch an damit verbundenenVeranstaltungen, wie etwa einem Symposium, oder an Vorträgen derKünstler teilzunehmen.Beim 21. Festival im vergangenen Jahr gingen 4.192 Einsendungenaus 98 Ländern und Regionen aus aller Welt ein. Im Laufe der Jahrehat das Festival internationale Anerkennung als eines derbedeutendsten Schaufenster für die "Medienkünste" gewonnen, in demdie neuesten künstlerischen Ausdrucksformen, die in der sich ständigverändernden Welt von heute immer vielfältiger werden, begutachtetwerden können.Die AuszeichnungenGroßer Preis: Urkunde,Pokal,1.000.000JapanischeYenAuszeichnung für Urkunde,herausragende Pokal,Leistungen: 500.000JapanischeYenAuszeichnung für Urkunde,neue Künstler: Pokal,300.000JapanischeYenAuszeichnung für Urkunde,besondere PokalErrungenschaften:Weitere herausragende Arbeiten werden von der Jury alsJury-Preisträger ausgewählt.Um zusätzliche Informationen zu erhalten, besuchen Sie dieWebsite: http://festival.j-mediaarts.jp/en/Pressekontakt:Miku SegaJapan Media Arts Festival Officec/o Computer Graphic Arts SocietyTel.: +81-3-3535-3501E-Mail: jmaf-pr@cgarts.or.jpOriginal-Content von: Japan Media Arts Festival, übermittelt durch news aktuell