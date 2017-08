Baden-Baden (ots) -Die Opfer sind Alleinstehende. Sie sehnen sich nach Liebe,Zärtlichkeit, Leidenschaft. Die Täter geben vor, Traummänner zu sein.Mit romantischen Mails schaffen sie es, sich im täglichen Leben ihrerOpfer unverzichtbar zu machen, ohne sich mit ihnen ein einziges Malzu treffen. Sind die Opfer in dieser "Liebesfalle" gefangen, bringensie sie dazu, Geld zu überweisen. Wie Menschen in solche Situationengeraten, zeigt "betrifft: Betrogene Liebe - Auf der Spur derInternet-Herzensbrecher" am Mittwoch, 11. Oktober 2017, um 20:15 Uhrim SWR Fernsehen.Das Geschäft der Internetdiebe mit der Internetliebe Millionen vonSingles suchen im Netz nach Liebe. Noch nie war es so leicht,jemanden kennenzulernen - und nie war es so gefährlich, dabei aneinen Betrüger zu geraten. Scamming heißt die Methode, per InternetGeld zu erschleichen. Die Strafverfolgungsbehörden sind nahezumachtlos. Polizei und Staatsanwaltschaft haben kaum Chancen, an dieTäter heranzukommen. "betrifft" deckt auf, mit welchen Methoden dieInternetgigolos ihre Opfer in die Falle locken. Die Opfer erzählenvon gebrochenen Herzen und materiellen Verlusten. Autorin Petra Wernzversucht gemeinsam mit ihrem Team, die Tricks der Internetbetrügeraufzudecken und diese aufzuspüren."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mitein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warumgerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. AuchRecherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein."betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie undmacht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungenauf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen GeschichtenEinzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Betrogene Liebe - Auf der Spur derInternet-Herzensbrecher" am Mittwoch, 11. Oktober 2017, 20:15 Uhr,SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell