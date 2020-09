Einschaltquoten von The Q India in fünf Wochen um 664 % gesteigert

Quelle: IRW Press

BARC-Bewertungen von Sender übertreffen jene von renommierten Sendern wie HBO, WB, EPIC und SonyPix

Toronto und Mumbai, 22. September 2020. QYOU Media (TSX-V: QYOU, OTCQB: QYOUF) gibt bekannt, dass The Q India in den vergangenen fünf Wochen eine Steigerung der Einschaltquoten von 664 Prozent verzeichnet hat – gemessen in GRP (Gross Rating Points) vom BARC (Broadcast Audience Research Council). Bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung