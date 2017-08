Einschätzung zur Earnings Season

Jetzt, da sich an der Wall Street (im Chart der S&P 500) die „Earnings Season“ dem Ende nähert, ist ein guter Zeitpunkt, um einen Schritt zurück zu treten und unabhängig von einzelnen Quartalszahlen das große Bild zu sehen. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Earnings Season insgesamt in den USA recht gut ausgefallen war, denn:



Drei Branchen fielen auf: Technologie, Energie und Finanzdienstleistungen

Rund 80% der S&P 500 Unternehmen sollen in Bezug auf den Gewinn positiv überrascht haben. Inzwischen liegen weitere Daten vor. So war das Wachstum bei den Unternehmensgewinnen laut der Financial Times das zweite Quartal in Folge zweistellig. Außerdem:

Der Großteil des Zuwachses bei den Unternehmensgewinnen (nämlich rund 70%) konzentrierte sich laut Financial Times auf gerade einmal drei Branchen. Diese lauten: Technologie, Energie und Finanzdienstleistungen. So gab es z.B. bei einigen Energie-Riesen einen Turnaround von Verlusten hin zu deutlichen Gewinnen. Sind diese drei Branchen dann auch die Favoriten für das laufende Quartal? Natürlich noch offen – doch es kann nicht schaden, dies im Auge zu behalten!

