Einschätzung zum Zinskurs der Fed

Gestern hatte ich Sie auf eine Rede des Fed-Mitglieds Patrick T. Harper hingewiesen. Der Mann ist nicht irgendwer, sondern President und CEO der “Federal Reserve Bank of Philadelphia. Insofern habe ich mir seine gestrige Rede durchgelesen, um vielleicht Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed zu erhalten.

US-Arbeitsmarkt wieder vollständig gesund?

Was mir auffiel: Mr. Harper sprach ausführlich über den US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der offenen Stellen, die Höhe der Arbeitslosigkeit – und als zentralen Satz in Bezug auf den US-Arbeitsmarkt sah ich diesen: „And I see it as more or less back to full health.“

Also mehr oder weniger wieder „vollständig gesund“ – das ist natürlich positiv. Und es impliziert, dass sich dann auch wieder die Zins- und Geldpolitik normalisieren kann, wenn der Arbeitsmarkt wieder „gesund“ ist. Normalisierung der Leitzinsen, das spricht für einen baldigen weiteren Zinsschritt der Fed. Und warum auch nicht, wenn es der US-Wirtschaft (im Chart der Dow Jones) wieder gut geht!

