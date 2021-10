Einsatz für Umwelt und Gastro-Branche / METRO unterstützt verlängerte Außensaison für Gastro-Betriebe

Düsseldorf (ots) -- METRO Deutschland gleicht CO2-Ausstoß von Heizstrahlern aus und unterstützt damit eine klimaschonende Verlängerung der Außengastronomie.- Das Unternehmen fördert erneut eine naturnahe Wiederaufforstung in Deutschland mit der Pflanzung von 3.000 heimischen Bäumen.- Zudem nutzt METRO seine Klimakompensations-Zertifikate nach dem international anerkannten Gold-Standard.- Bestehende METRO Klimaziele werden durch das Kompensationsprojekt ergänzt.METRO Deutschland unterstützt die Gastro-Branche bei der umweltschonenden Verlängerung ihrer Terrassensaison, indem das Unternehmen den CO2-Ausstoß von Heizpilzen ausgleicht. Dafür beteiligt sich METRO auch in diesem Jahr an der Wiederaufforstung am Wurmberg bei Braunlage im Harz mit der Pflanzung von 3.000 heimischen Bäumen. Zudem nutzt das Unternehmen seine Klimakompensations-Zertifikate für Kompensationsprojekte in zwei weiteren METRO Ländern und gleicht somit den CO2-Ausstoß von über 12.500 Tonnen CO2 aus.Bereits vergangenes Jahr hatte METRO Deutschland die Wiederaufforstung eines durch die Trockenheit der letzten Jahre stark in Mitleidenschaft gezogenen Waldgebietes am Wurmberg bei Braunlage im Harz unterstützt. Dieses Engagement setzt das Unternehmen in diesem Jahr fort und ermöglicht erneut gemeinsam mit dem Bergwaldprojekt auf einer Fläche von 10.000 qm die Pflanzung von 3.000 standortheimischen Bäumen. Darüber hinaus nutzt METRO Deutschland die Klimakompensations-Zertifikate, die das Unternehmen im letzten Jahr erworben hat und die aufgrund des Lockdowns bis März 2021 größtenteils nicht genutzt werden konnten, zum CO2-Ausgleich von im Winter 2021/2022 bei METRO gekauften Heizstrahlern. Die Klimakompensation erfolgt über Gutschriften aus Klimaschutzprojekten nach dem Gold Standard.Unterstützung von Projekten in Bulgarien und PakistanNeben dem Bergwaldprojekt unterstützt METRO Deutschland auch zwei internationale Projekte: Die von METRO geförderten internationalen Projekte in den METRO Ländern Bulgarien und Pakistan haben das Ziel, mit Hilfe umweltschonender Energieerzeugungsformen ineffiziente und fossile Kraftwerke zu ersetzen. Im bulgarischen Svishtov wird der Betrieb einer Biomasseanlage unterstützt, die Methangas aus der Holzvorbereitung einer Papierfabrik zur regenerativen Wärmeerzeugung nutzt. Im Rahmen eines Windenergieprojekts im Süden Pakistans werden insgesamt 33 Windkraftanlagen mit 56 MWp Leistung gefördert. Sowohl in Bulgarien als auch in Pakistan ist METRO als Großhändler aktiv. METRO kompensiert damit den Ausstoß von über 12.500 Tonnen CO2.Klimaschonende Verlängerung der AußengastronomieMit der Nutzung der erworbenen Klimakompensations-Zertifikate ermöglicht METRO Deutschland Gastronomiebetreibenden auch für die kalte Saison 2021/2022 eine klimaschonende Außengastronomie. Außenflächen sind für die Branche ein wichtiges Standbein, um nach einem erneuten Restart weiterhin rentabel zu bleiben und die Weihnachts- und Wintersaison optimal ausnutzen zu können. Gleichzeitig wird durch die verstärkte Nutzung der Außenflächen das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus minimiert. "Damit die Gastro-Betriebe auch im diesjährigen Herbst und Winter ihre Außenflächen betreiben können, werden vielfach Heizstrahler eingesetzt, was zu negativen Umwelteinwirkungen führt. Indem wir die CO2-Emissionen ausgleichen, möchten wir diese Einwirkungen verringern, den Gastronomien eine gute Option bieten, ihre Terrassensaison zu verlängern und gleichzeitig ein weiteres Zeichen in puncto Nachhaltigkeit setzen", erklärt Frank Jäniche, CEO METRO Deutschland.METRO Klimastrategie bis 2040Die Kompensationsprojekte und das Aufforstungsprojekt sind Teil des METRO Engagements gegen die Auswirkungen des Klimawandels und ergänzen bereits bestehendes Engagement für den Klimaschutz. So hat sich das Unternehmen, das international in 34 Ländern aktiv ist, zum Ziel gesetzt, bis 2040 im eigenen Geschäftsbetrieb klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, tätigt METRO ehrgeizige Investitionen in Technologie und Innovation für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Dabei liegt der Fokus zuerst darauf, Klimaeinwirkungen im eigenen Geschäftsbetrieb zu minimieren, und dann im Übrigen zu kompensieren. So gleicht der Großhändler bereits heute den gesamten Strombedarf der aktuell ca. 300 Elektrofahrzeuge in seinem Fuhrpark aus. Zudem sollen die Kohlenstoffemissionen des Sortiments bis zum Jahr 2030 um 15 Prozent reduziert werden. Weitere Infos unter https://www.metro.de/unternehmen/nachhaltigkeit/energie-und-ressourcen_______________Über METRO DeutschlandDie METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kund*innen vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmer*innen und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Das Unternehmen ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 97.000 Mitarbeiter*innen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 25,6 Mrd. EUR. Mehr Informationen über METRO finden Sie unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.deMit der Online-Plattform DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitales Serviceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co.