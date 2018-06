"Einsatz im Wüstensand": ZDF-"37°"-Doku über Soldaten auf Friedensmission (FOTO)

Mainz (ots) -Sie sind die "Feuerwehr" in der Hitze der malischen Wüste - dieschnelle Eingreiftruppe in Mali. Was bewegt junge Menschen, zurBundeswehr zu gehen? Und was passiert, wenn es zum Ernstfall kommtund die jungen Männer in einen Einsatz müssen? Daniel Moj und JörgStolpe haben für die "37°"-Dokumentation "Einsatz im Wüstensand" amDienstag, 26. Juni 2018, 22.15 Uhr, im ZDF ein Jahr lang den27-jährigen Soldaten Matthias bei der UN-Mission "MINUSMA" begleitet:beim Training in Deutschland, bei Gefahren im Einsatz und bei derHeimkehr zur Familie.Matthias ist Zugführer bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall,als die Dreharbeiten im Juni 2017 beginnen. Nach Studium undmilitärischer Ausbildung muss er seine Soldaten führen - auch imErnstfall als Kampftruppe für die weltweiten Einsätze der Bundeswehr.So wie in Nord-Mali, bei seinem ersten Auslandseinsatz. In dergesamten Sahel-Region herrscht erhöhte Gefahr für terroristischeAnschläge und Entführungen, Gao und Kidal gelten als Drehkreuz desDrogenschmuggels von Südamerika Richtung Europa. Kurz vor seinemEinsatz heiratet Matthias seine Freundin. Clara ist schwanger, alsihr Mann nach Mali abreist. Während der vier Monate in der Wüstestellen sich Matthias immer wieder die Fragen nach dem Sinn desEinsatzes, nach der Pflicht des Dienens, nach dem Tod und dem Töten.Die Autoren Daniel Moj und Jörg Stolpe zeigen das authentischeBild einer neuen Generation von Soldaten, die sich dafür entscheiden,ihrem Land zu dienen. Der Film macht deutlich, wie sich dieBundeswehr in den vergangenen 20 Jahren verändert hat: weg von einerPräsenz-Armee, hin zu einer Einsatztruppe in fernen Ländern.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell