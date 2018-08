Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen erfordert neue Weiterbildungskonzepte

Berlin (ots) - Für Ex-StudiVZ-Chef und Redstone-Partner MichaelBrehm ist die noch fehlende Empathie das Manko von KI / Mit seinemStartup i2x will er Lernzeiten von Mitarbeitern deutlich verkürzen /Brehm will hier eine technologiegetriebene Firma aufbauen, die in derWeltliga mitspielen kannBerlin, 1. August 2018 - Der immer radikalere digitale Wandel derArbeitswelt fordert auf allen Ebenen Mitarbeiter und Unternehmenheraus, damit die Menschen mit der Entwicklung noch Schritt halten."Die ganzen Top-Manager verstehen das bereits sehr gut", sagtEx-StudiVZ-Chef und Redstone-Partner Michael Brehm im Gespräch mitdem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' für das Dossier "HumanResources" (Ausgabe 4/2018, EVT 2. August). Sie wüssten, dass eineder größten Herausforderungen in der fortwährenden Qualifikationihrer Leute bestehe. Angesichts der Veränderungsgeschwindigkeit derIT sei ihnen bewusst, dass Durchklick-Fortbildungen im Intranetkünftig nicht ausreichen werden, damit Mitarbeiter nicht schon sehrbald von Bots überholt werden.Um das zu verhindern, müsse man genau hinschauen, was KI bislangnicht kann - Empathie zum Beispiel. Es gehe in der Zukunft also mehrum eine neue Form der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, bei demsich empathischer Mensch hier und effizienter Bot dort ergänzen undso Prozesse vereinfachen und beschleunigen. "Standardisierte,schematische Dialoge werden künftig komplett an Chatbots ausgelagert.Bei allen anderen Aufgaben kann KI den Menschen helfen, sie besser zuerledigen", so Brehm gegenüber 'Business Punk'. Denn die Vorteile vonKI seien einfach zu groß, um lange mit dem Einsatz zu zögern. "Es istgenau das Gleiche, als wenn ich der Hälfte der Klasse erlaube,Spickzettel zu haben, und der anderen nicht."Mit seinem Startup i2x will Brehm Künstliche Intelligenz dazueinsetzen, Menschen jede beliebige Fähigkeit in deutlich kürzererZeit beizubringen, bis sie diese wie ein Meister des Fachsbeherrschen. Brehm ist überzeugt davon, dass auch in Menschen mitgeringer Qualifikation ein großes Potenzial schlummert. "Wir wolleneine Software bauen, die den Menschen besser, schneller,intelligenter macht und langfristig mit dem Computer kompetitivhält", erklärt Brehm das Ziel des Startups. Allein aufgrund der reinkognitiven Fähigkeiten des Gehirns sei es möglich, Menschen in dieLage zu versetzen, "Dinge zu machen, die noch vor zehn oder 20 Jahrennur wenige Spezialisten auf der Welt beherrscht haben".Anders als bei StudiVZ plant Brehm nicht, sein bislang komplettselbst finanziertes Startup zu verkaufen. Bei i2x gehe es ihm nichtnur um die Technologie und den internationalen Wettlauf, sondern auchum seine Ehre als Gründer. Und wenn er Kapital brauchen sollte, umi2x schneller wachsen zu lassen, dann lieber über einen Börsengangals einen Investor, der am Ende das Sagen hat. "Ich will beweisen,dass man von Deutschland aus eine technologiegetriebene Firmaaufbauen kann, die in der Weltliga mitspielen kann."Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation BUSINESS PUNK / CAPITAL / FOODc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell