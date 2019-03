"Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier des Zolls": National Geographic gibt dritte deutsche Eigenproduktion in Auftrag

Finanztrends Video zu



München (ots) -- 45-minütige Dokumentation zeigt die Herausforderungen undeindrucksvollen Methoden des deutschen Zollamts am HamburgerHafen- Produziert von doc.station Medienproduktion- Deutsche TV-Premiere im Juni 2019Die neue Dokumentation "Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier desZolls" begleitet die Zollbeamten am Hamburger Hafen in ihremtäglichen Kampf gegen Drogen-, Waffenschmuggel und die Einführung vonProduktfälschungen. Die dritte lokale Eigenproduktion von NationalGeographic in Deutschland zeigt eindrucksvoll die effizientenMethoden des deutschen Zolls am Hamburger Hafen. Vom Seebegleitschutzbis zur modernsten Containerprüfanlage der Welt gewährt dieDokumentation exklusive Einblicke in die Arbeit des effektivstenZollamts in Deutschland. Auf Grund rechtlicher Restriktionenhinsichtlich laufender Ermittlungen kann der genaue Inhalt derDokumentation erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegebenwerden. Mit der von doc.station produzierten Dokumentation setztNational Geographic konsequent die globale Strategie des Sendersfort, weltweit vermehrt auch lokalen Premium-Content zu den ThemenWissenschaft, Abenteuer und Forschung zu zeigen. Die TV-Premiere des45-minütigen One-Offs ist für Juni 2019 geplant."Mit unseren deutschen Produktionen wollen wir amerikanischgeprägten Genres eine lokale Perspektive entgegensetzen. BeiDrogenkriminalität denken beispielsweise viele vielleicht an'Breaking Bad', 'Narcos' und Donald Trumps Mauer, aber nicht sofortan deutsche Zollbeamte. Die Geschichten dieser unauffälligen Heldenmöchten wir mit 'Einsatz Hamburg Hafen' erzählen. Dabei freut es michbesonders, dass wir nach unserer Doku 'Schlagzeilen gegen Hitler' nunschon zum zweiten Mal mit doc.station zusammenarbeiten", so AxelGundolf, Director TV von National Geographic.Jasmin Gravenorst, Produzentin von doc.station, ergänzt: "Wir sindin Hamburg ansässig und der Hafen spielt in der Stadt eine großeRolle. Zu sehen, was Kriminelle tagtäglich nach Deutschlandschmuggeln, ist erschütternd. Die Zusammenarbeit mit NationalGeographic ist für uns sehr inspirierend und gibt uns dieMöglichkeit, spannende Geschichten aus einer anderen Perspektive zuerzählen."Engagierte Zollbeamte und deren MethodenDer Hamburger Hafen ist Umschlagplatz von 140 Millionen Tonnen anGütern, Ziel von 10.000 Seeschiffen pro Jahr und Arbeitgeber von150.000 Menschen. Mehr als zehn Millionen Container durchlaufen dieTerminals jährlich - eine nahezu unkontrollierbare Menge. Im Schutzder Masse versuchen Schmuggler aus aller Welt, Drogen, Waffen undProduktfälschungen über das "Einfallstor nach Europa" einzuschleusen.Es ist die Aufgabe des Zolls, genau das zu verhindern.Bekämpfungsstrategien mit einer Kombination aus intelligenterRisikoanalyse, Einsatz moderner Technik, mobiler Röntgeneinheiten undSonden sowie speziell ausgebildeten Zöllnern sind das Schutzschildgegen den internationalen Schwarzmarkt. Ein Netzwerk aus deutschenSpezialisten in den wichtigsten Häfen der Welt identifiziertGefahrencontainer oft schon, bevor sie ihren Ursprungshafenverlassen. Die Kollegen im Zielhafen Hamburg werden informiert - dieÜberwachung beginnt.Pressekontakt:Pia GassnerPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 120Pia.gassner@natgeo.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell