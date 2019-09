Einsatz der Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230 bei Banken und Sparkassen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Beitraghttp://ots.de/wLh08j--------------------------------------------------------------Stuttgart (ots) -Magere Zwischenbilanz nach einem Jahr - Licht am Ende des Tunnelsin Sicht?Wer in Google die Suchbegriffe "Bank - DIN-Norm 77230" eingibt,der sucht vergeblich oder sehr lange nach einer Meldung einer Bankoder Sparkasse zum Einsatz der neuen DIN-Norm 77230Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Um so verwunderlicher, daviele Geldinstitute unter der Zinspolitik der EuropäischenZentralbank (EZB) leiden und alternative Einnahmenquellen eigentlichwillkommen sein sollten. Die DIN-Finanzanalyse bietet hierMöglichkeiten, und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern bedarfsgerechtim Interesse des Verbrauchers.Im Februar 2019 wurde die Norm vom Deutschen Institut für Normung(DIN) offiziell veröffentlicht. Bereits im Juni 2018 hatten"interessierte Kreise, dazu zählen selbstverständlich auch dieBanken, die Möglichkeit im Rahmen einer so genannten"Einspruchsphase" sich mit dem Werk auseinanderzusetzen undVerbesserungsvorschläge zu machen. Es gab einige gute Vorschläge,allen voran aus der Versicherungsbranche, die dann auch in die Normaufgenommen wurden.Bereits vor und auch nach der Veröffentlichung der Norm wurde infast allen Medien mehr oder weniger intensiv und ausführlich über dieneue Norm berichtet. Wenn man die Ergebnisse einer aktuellen Umfragezur DIN 77230 heranzieht, stellt man fest, dass bis dato nur ca. 10%der befragten Finanzdienstleistungsunternehmen noch nichts von derNorm gehört haben. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmenbeschäftigen sich damit und sehen auch Vorteile bei einem möglichenEinsatz der Norm in der Praxis.Die DIN Finanzanalyse ist eine Norm, die von der Finanzbrancheunter Mitwirkung von namhaften Banken und Versicherungsgesellschaftensowie von Verbraucherschutzorganisationen (wie Stiftung Warentest),für den Verbraucher erstellt wurde. Ausgehend von den hier genanntenFakten stellt sich die berechtigte Frage, warum die Norm nichtbereits viel stärker verbreitet ist und somit der Adressat, nämlichder Verbraucher, flächendeckend davon profitieren kann.Mit dieser Frage beschäftigen sich Kai Fürderer, Geschäftsführerder Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung(QIDF), und die ZERTPRO FINANZ- Gesellschaft zur Zertifizierung vonStandards und Normen im Bereich Finanzdienstleistungen, bereits seitlängerem. "Am Bekanntheitsgrad der DIN-Norm 77230 liegt es sicherlichnicht", weiß Kai Fürderer aus erster Hand. Die QIDF führt mit ihremTochterunternehmen - der Gesellschaft für Qualitätsprüfung - seitJahren verdeckte Testkäufe bei Banken und Sparkassen durch. DasQualitätssiegel "Beste Bank vor Ort" ist in der Branche bestensbekannt. Schon zu Zeiten der DIN SPEC 77222 StandardisierteFinanzanalyse für den Privathaushalt, dem Vorläufer der heutigenNorm, basierte ein wesentlicher Teil des Tests auf den Inhalten derstandardisierten Finanzanalyse. "Wer damals schon Beste Bank vor Ortwerden wollte, kam um eine an die DIN orientierte Bedarfsanalysenicht herum!" führt Fürderer weiter aus. Heute basiert der Testselbstverständlich auf der DIN-Norm 77230, dokumentiert durch dasZertifizierungssiegel der ZERTPRO FINANZ."Es sind unterschiedliche Gründe, die eine schnellere Verbreitungder DIN Finanzanalyse behindern" ergänzt Claus Rieger, Mitglied derGeschäftsführung von ZERTPRO FINANZ, der von Anfang an im DINArbeitsausschuss Finanzdienstleistungen mitgewirkt- bzw. die Normdamals mit initiiert hat. "Einige Ursachen beruhen aus Bankensichtauch auf Fehlinformationen oder Fehleinschätzungen" so Rieger weiter.Die wesentlichen Gründe für die Nicht-Einführung der DIN-Norm 77230lassen sich an einer Hand abzählen. Auch wenn es bei den Ausführungenvorrangig um Banken und Sparkassen geht, ist die Situation bei denVersicherungsgesellschaften die gleiche. Die Gründe lassen sichnahezu 1 zu 1 übertragen.Lesen Sie mehr dazu auf unserer Homepage: http://ots.de/jKLnhVPressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbHKai Fürderer, GeschäftsführerMarkus Gauder, GeschäftsführerEberhardstr. 51D-70173 StuttgartTelefon 0711 / 553 249 90Email info@qidf.deInternet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.deDie QIDF-Gruppe erreichen Sie unter:www.qidf-gruppe.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH, übermittelt durch news aktuell