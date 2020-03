München (ots) -- Dritte Staffel als deutsche TV-Premiere ab 13. Mai 2020 immermontags ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Vier neue Episoden à 90 Minuten- Nach dem Roman "Der Gefrierpunkt des Blutes" von BestsellerautorAntonio Manzini- Wahlweise im italienischen Original oder der deutschenSynchronfassungKommissar Rocco Schiavone (Marco Giallini) wurde von Rom in das Aostatalversetzt. Mit seiner sarkastischen Art und seinem launischen Temperament nimmtes der charismatische Römer nicht allzu genau mit dem Gesetz. Als erSelbstjustiz begeht, wird der Kommissar in das provinzielle Aostatalzwangsversetzt: Eine Strafe, die den Lebemann hart trifft. Ständig präsent inseinem Leben ist die Erinnerung an seine nie vergessene Frau Marina, die ihn inForm von Halluzinationen heimsucht. Doch er tut einfach, was er am besten kann:Verbrecher jagen und Mordfälle lösen. Die packende, nach dem Titelheld benannteKrimiserie basiert auf den düsteren Romanen des Bestsellerautors Antonio Manzini("Der Gefrierpunkt des Blutes"). In Italien gilt die Serie um den eigenwilligenErmittler inzwischen als Dauerbrenner - eine vierte Staffel ist schonangekündigt.FOX präsentiert die vierteilige dritte Staffel der Serie "Rocco Schiavone" ab13. Mai immer mittwochs um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.Über "Rocco Schiavone" Staffel 3Kommissar Rocco Schiavones (Marco Giallini) Leben steht Kopf: Die Pläne seinesbesten Freundes Sebastiano (Leone Miccichè), den Mörder seiner Frau Adele zutöten, wurden an die Polizei verraten. Seither steht Sebastiano unter Hausarrestund weigert sich, mit Rocco zu sprechen, denn er hält ihn für den Informanten.Auch Roccos alte Freunde Brizio (Tullio Sorrentino) und Furio (Mirko Frezza)wenden sich von ihm ab. Als Rocco erfährt, dass ausgerechnet seine Geliebte,Inspektorin Caterina Rispoli (Claudia Vismara), ihn heimlich überwacht und überSebastiano berichtet hat, bricht er den Kontakt zu ihr ab. Dem Kommissar bleibtanschließend nicht mehr viel in seinem Leben: der Nachbarsjunge Gabriele (CarloPonti di Sant'Angelo), der in Rocco eine Art Vaterersatz sieht, die Erinnerungan seine verstorbene Frau Marina und seine Arbeit. Rocco fühlt sich einsam undzieht sich zurück. Er schließt sich kurzerhand in seiner Wohnung ein undverkündet, seinen ersten neuen Fall von der Couch aus zu lösen. Erst diebesorgten Nachfragen von Gabriele und ein Brief von Caterina reißen denKommissar aus seiner Lethargie und bringen ihn dazu, sich wieder der Realität zustellen. Bald ist seine ganze Kraft und Erfahrung gefordert, denn ein alterFeind sinnt auf Rache.Sendetermine:- Die dritte Staffel von "Rocco Schiavone" als deutscheTV-Premiere ab 13. Mai 2020 immer mittwochs um 21.00 Uhrexklusiv auf FOX- Wahlweise im italienischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle vier Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung überSky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTVsowie Vodafone Select und GigaTV verfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127888/4542799OTS: FOXOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell