Eins zu null für hildenMedia: Ein Stadtwerk macht Glasfaser / Gemeinsam mit der Micus Strategieberatung haben die Stadtwerke der nordrhein-westfälischen Stadt Hilden einen Glasfaser-Coup gelandet. (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Hilden goes Highspeed - 'extreme Highspeed', wenn man genau seinwill. Denn die Stadt Hilden hat beschlossen, ihre Gewerbetreibendenund Bürger mit exzellentem, zukunftsfähigem und zuverlässigenGigabitnetzen zu versorgen. Und das geht nur mit Glasfaser.Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke Hildenberichtet, wie aus dem Entschluss, ein Plan, und aus dem PlanhildenMedia wurde. Und wie die Stadtwerke Hilden ihren Glasfaser-Coupdurchdacht und gelandet haben. Eine Rückschau.Gas, Wasser, Strom. Das verbinden noch heute viele mit ihremStadtwerk. Doch für Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer derStadtwerke Hilden, gehört das schnelle Internet genauso zurDaseinsvorsorge dazu, wie diese drei. Zudem, dessen ist sich derzweiundfünfzigjährige Manager sicher, werde das Angebot vonGigabit-Netzen im hart umkämpften Kernsegment der Stadtwerke zu derenzukunftsweisendem Geschäftsfeld. Schon im Jahr 2002 hatte derAufsichtsrat wohlweislich einen Beschluss gefasst, einen so genannten"Backbone" durch die Stadt zu bauen. Dieses Rückgrat einerflächendeckenden Glasfaserabdeckung war die vorausschauendeInvestition in eine zukünftige Lebens- und Arbeitswelt, durch derendigitalen Adern Gigabit fließen werden. "Das sind wir denUnternehmen, Immobilienbesitzern und Bürgern schuldig", so Schneider.Darüber hinaus wusste Schneider schon früh, dass die Glasfaser dieBasis ist, um die Stadtwerke eigene Infrastruktur auf eineintelligentere Ebene zu hieven: Trafo-Stationen, Verteilerkästen,Smart-Meter - auch die Zukunft des Energievertriebs ist digital underfordert smarte Systeme und schnelle Datenleitungen.Mit System zu hildenMediaErst im Jahr 2016 war die Zeit reif. Das Vorhaben erhielt mit dem'Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende' neuen Antrieb. Stadtund Stadtwerke waren entschlossen, ihre Zukunft auf nichts anderem zubauen als auf Glasfaser: "Wenn wir eins können, dann können wirNetze. Wir sind also prädestiniert dazu, die Stadt mit Glasfaser zuversorgen", so argumentierte Schneider. Um sich in dem dennochunbekannten Terrain sicher zu bewegen, holte sich der GeschäftsführerHilfe ins Haus. Er traf auf die Micus Strategieberatung ausDüsseldorf, deren Kernkompetenz darin besteht, Glasfaserprojekte ansLaufen zu bringen. Die Stadtwerke können Netze, Micus Glasfaser:Preise und Player, Hürden und Herangehensweise, die tiefeMarktkenntnis ergänzte das Know-how des Stadtwerks perfekt. Gemeinsammit Micus Geschäftsleiter Dr. Martin Fornefeld entwickelte Schneidereinen Projektplan, der schon im Januar 2018 erste Gewerbetreibende zuPilotkunden werden ließ. Stand heute: hildenMedia ist da! Eindurchgerechnetes und tragfähiges Produktpaket für digitale Telefonieund Internet. Noch vor Ostern konnten die Stadtwerke Hilden im erstenBauabschnitt zuverlässiges, ultraschnelles, stabilesBreitbandinternet anbieten - nach nur 19 Monaten Vorbereitung.Kein bisschen ZufallDer Weg dorthin war von den Verantwortlichen aus Stadtwerken undBeratungsfirma präzise geplant. Der Launch der hildenMedia-Produktealles andere als Zufall. Heute versetzt die durchdachteHerangehensweise die Stadtwerke in eine komfortable Situation: Siesind die ersten Anbieter von Highspeed-InternetProdukten in dernordrhein-westfälischen Gemeinde mit rund 55.000 Einwohnern.Schneider erklärt das Vorgehen: "Schritt eins war für uns dabei dieWirtschaftlichkeitsbetrachtung. Auch wir als Stadtwerke müssennatürlich Gewinne machen, aber wir denken langfristig und wir denkenbürgernah - wir sehen unsere Kunden Tag für Tag und wollen ihnen insGesicht schauen können", so Schneider. Die Analyse bestätigte dieWirtschaftlichkeit des Ausbaus in vier Gewerbegebieten, worauf derAufsichtsrat im November2016 den Beschluss fasste, dem ProjekthildenMedia das letzte 'Go' zu geben.Punktsieg für MarktkenntnisNun hieß es, das Geschäftsmodell final festzuzurren. Voraussetzungfür Schneider und das Stadtwerk: ohne Förderungen auskommen. Allessollte aus eigenen Mitteln finanziert werden, um bei der Vermarktungfrei agieren zu können. Im ersten Schritt wurden Ausschreibungen fürden Betrieb und die Vermarktung des Glasfasernetzes aufgesetzt. "Wirhaben uns mit Hilfe von Micus durch die Ausschreibungen gearbeitetund heute sehr gute, zum Teil lokal ansässige Anbieter für denVertrieb unserer Produkte gefunden", so Schneider. Parallel musstenAnträge bei der Bundesnetzagentur gestellt werden, die die Stadtwerkeals TK-Anbieter legitimieren musste. Die Feinplanung für den Tiefbaulief und der Rollout der Marketingkampagne nahm Gestalt an. MitteJuni 2017 begannen die Vermarkter mit dem Vorvertrieb derausgearbeiteten hildenMedia-Produkte in den Segmenten Internet undTelefonie in den Gewerbegebieten für Gewerbe- und Privatkunden. Dabeibewahrheitete sich die von Micus zugrunde gelegte Annahme, dass rund40 Prozent der Kunden zu hildenMedia wechseln würden. Die nächsteHürde zum Gigabit-Netz Hilden war genommen und dieAusschreibungsphase für den Bau begann.Gut aufgestelltDie Vorvermarktung im Sommer 2017 wurde gezielt mit lokalenMarketingmaßnahmen durchgeführt um den Wettbewerb nichtaufzuschrecken. Als im Januar 2018 sich mit den ersten Pilotkundender Vorhang für hildenMedia mit einem großen Paukenschlag öffnete,wurde auch der Wettbewerb auf das Projekt aufmerksam. "Aber keineSekunde früher. Wir hatten alles ausgearbeitet, die Produkte standen,die Preise waren kalkuliert, der Vorvertrieb gelaufen, dieAusschreibungen entschieden, die Bagger bestellt", sagte Schneidermit einem Schmunzeln im Gesicht. Als dann der Wettbewerb auf den Plantrat, war Schneider vorbereitet. "Wir nehmen die Konkurrenz ernst,aber wir brauchen uns nicht vor ihr zu verstecken - denn wir habendie Nase vorn." Hilden wird schon bald in einem Highspeed-Internetsurfen. Nachdem die vier Gewerbegebiete mit Fiber-to-the-homeangeschlossen sein werden, wird das Stadtgebiet sukzessive ausgebaut.Das Interesse bei Unternehmen und Bürgern ist immens - gut, dass sieStadt und Stadtwerk an ihrer Seite haben.Kurze Historie - In nur 19 Monaten zum ersten PilotkundenProjektbeginn: Juni 2016Grobplanung und Kostenschätzung: September 2016Erste Feinplanung: November 2016Ausschreibung Netzbetrieb: Dezember 2016Ausschreibung Bau der Infrastruktur: September2017Erster Kunde: Januar 2018Fertigstellung erstes Gewerbegebiet: Sommer 2019Weitere Informationen:https://stadtwerke-hilden.de/privatkunden/hildenmedia.htmlhttps://micus-duesseldorf.de/de/Pressekontakt:Dr. Martin FornefeldGeschäftsführer MICUS Strategieberatung GmbHTaubenstr. 2240479 DüsseldorfTel.: 0211/49769111Email: fornefeld@micus-duesseldorf.dePressestelle Stadtwerke HildenSabine MüllerTelefon 02103 795-444Telefax 02103 798-130presse@stadtwerke-hilden.deOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell