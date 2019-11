Die Einreichungsphase für den MAX-Award 2020 startet

Frankfurt am Main (ots) - Hervorragendes Dialogmarketing ist kreativ undeffizient: Es spricht den Verbraucher mit einer relevanten Botschaft zumrichtigen Zeitpunkt am richtigen Ort an und erhöht nachweislich den Wertbeitragfür das werbende Unternehmen. Ab sofort können Agenturen und deren Auftraggeberihre besten Kampagnen für den wichtigsten Dialogmarketing Wettbewerb imdeutschsprachigen Raum einreichen. Insgesamt stehen 34 Kategorien zur Wahl, diedas gesamte Spektrum des modernen Dialogmarketings aufzeigen."Der MAX-Award gibt den besten Dialogmarketingarbeiten eine Bühne - und zwareine Besondere. Auch 2020 werden wir die Gewinner dieses Wettbewerbs wieder aufdem OMR Festival feiern, weil es eine der wichtigsten Messen für Data DrivenMarketing ist und der MAX-Award hervorragend in dieses Umfeld passt", soDDV-Präsident Patrick Tapp.Neu ist in diesem Jahr der Microsoft-Sonderpreis. Hier können Cases eingereichtwerden, die auf Technologien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz setzen,wie beispielsweise Chatbots oder Voice-Anwendungen.Über das Jurierungsverfahren sagt Jurypräsident Michael Koch: "Das Beste beimMAX: Die Gewinner werden in einem Online-Voting von der größten Jury der Weltgekürt - der Öffentlichkeit."Bis zum 31. Dezember gilt für alle Einreicher ein Early Bird. DDV-Mitgliedererhalten zusätzlich 25 Prozent Rabatt in allen Einreichungsphasen. Die Gewinnerwerden am 12. Mai 2020 auf dem OMR Festival in Hamburg gefeiert. Der MAX-Awardwird im Kreativranking von HORIZONT, W&V und Red Box gelistet.Der DDV bedankt sich herzlich für ihr Engagement bei allen Sponsoren undPartnern des MAX-Awards: Display & Druck Service GmbH, DekaBank DeutscheGirozentrale, gkk DialogGroup GmbH, ProCampaign, Publicis Pixelpark GmbH sowiezahlreichen Medienpartnern.Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme unter: www.max-award.dePressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56536/4449269OTS: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell